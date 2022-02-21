Наступление России на Киев: в Минобороны объяснили, чего ждать

По мнению Минобороны, Россия таким образом пытается оказать психологическое давление.

На территории Беларуси находятся несколько тысяч российских солдат — они прибыли в страну на военные учения, которые Россия решила продлить на неопределенный срок. В Минобороны Украины успокоили, что такого количества военных недостаточно для нападения на Киев.

Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников на брифинге в понедельник, 21 февраля.

По его словам, в настоящее время в Беларуси находятся около 9 тысяч представителей армии России, техники, оборудования и вооружения. Резников успокоил, что такого контингента мало для того, чтобы начать наступление на Украину с белорусской стороны, но это делается для того, чтобы создать напряжение в обществе и расшатать ситуацию.

Украинские власти намерены говорить по этому поводу с министром обороны Беларуси. Для этого ему уже направили письмо с просьбой об организации телефонного разговора, чтобы спросить, что происходит с военными учениями РФ и Беларуси.

Напомним, что российско-белорусские учения должны были закончиться в Беларуси 20 февраля, однако российские власти приняли решение об их продолжении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эти учения проходят не столь гладко и спокойно, как об этом отчитываются в Москве и Минске. Среди самых громких казусов — военнослужащие, которые перепили самогона и едва насмерть не замерзли возле воинской части.