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лукашенко здивував безглуздим зверненням до сусідів Білорусі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Лукашенка відразу ж порівняли з котом Леопольдом із однойменного мультфільму Новина оновлена 24 квітня 2022, 13:12
Лукашенка відразу ж порівняли з котом Леопольдом із однойменного мультфільму

Українці називають білоруського диктатора циніком та Іудою

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко у свято Христового Воскресіння закликав сусідні країни "жити дружно", а також заговорив про необхідність зберегти мир. Українці відразу побачили в його словах посилання на війну, яку почала росія, і розкритикували диктатора за його лицемірну позицію.

Новину повідомив провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого", а реакцію мережі зібрав "Телеграф".

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На думку білоруського політика, нині особливою цінністю є світ. Тому оберігати його є першорядним завданням як білорусів, так і жителів інших держав.

"Давайте берегти мир. Це актуально. Я хотів би звернутися насамперед до сусідів: давайте жити дружно", — заявив олександр лукашенко.

Звісно ж, подібну заяву не оминула більшість українських громадян, які вже два місяці живуть під обстрілами російських ракет, у тому числі тих, що запускаються з боку Білорусі.

На думку українського політолога Юрія Романенка, така поведінка лукашенка свідчить про те, що політик намагається "петляти" між Україною та Росією, начепивши на себе образ миротворця.

У мережі лукашенка вже назвали цинічним зрадником, а деякі навіть провели паралелі з Іудою, що зрадила Христа. Також багато хто згадав про радянський мультфільм про кота Леопольда, який теж закликав інших "жити дружно".

Нагадаємо, що раніше олександр лукашенко вельми побіжно відповів на запитання журналістів щодо можливого об’єднання Білорусі та Росії в одну державу.

Також ми писали про те, що білоруський диктатор говорив про трагедію у Бучі. Спойлер – ні, він не вважає її реальною.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна #Олександр Лукашенко
Лукашенка відразу ж порівняли з котом Леопольдом із однойменного мультфільму
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лукашенко здивував безглуздим зверненням до сусідів Білорусі
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Лукашенка відразу ж порівняли з котом Леопольдом із однойменного мультфільму
лукашенко здивував безглуздим зверненням до сусідів Білорусі
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