лукашенко здивував безглуздим зверненням до сусідів Білорусі

Українці називають білоруського диктатора циніком та Іудою

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко у свято Христового Воскресіння закликав сусідні країни "жити дружно", а також заговорив про необхідність зберегти мир. Українці відразу побачили в його словах посилання на війну, яку почала росія, і розкритикували диктатора за його лицемірну позицію.

Новину повідомив провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого", а реакцію мережі зібрав "Телеграф".

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На думку білоруського політика, нині особливою цінністю є світ. Тому оберігати його є першорядним завданням як білорусів, так і жителів інших держав.

"Давайте берегти мир. Це актуально. Я хотів би звернутися насамперед до сусідів: давайте жити дружно", — заявив олександр лукашенко.

Звісно ж, подібну заяву не оминула більшість українських громадян, які вже два місяці живуть під обстрілами російських ракет, у тому числі тих, що запускаються з боку Білорусі.

На думку українського політолога Юрія Романенка, така поведінка лукашенка свідчить про те, що політик намагається "петляти" між Україною та Росією, начепивши на себе образ миротворця.

У мережі лукашенка вже назвали цинічним зрадником, а деякі навіть провели паралелі з Іудою, що зрадила Христа. Також багато хто згадав про радянський мультфільм про кота Леопольда, який теж закликав інших "жити дружно".

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Нагадаємо, що раніше олександр лукашенко вельми побіжно відповів на запитання журналістів щодо можливого об’єднання Білорусі та Росії в одну державу.

Також ми писали про те, що білоруський диктатор говорив про трагедію у Бучі. Спойлер – ні, він не вважає її реальною.