лукашенко хитро відповів на питання щодо приєднання Білорусі до росії

Інтеграція двох країн з боку виглядає як поглинання росією Білорусі

Посібник російського кривавого диктатора, невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко вирішив висловитись про можливість об'єднання Республіки Білорусь і російської федерації. Після нещодавньої гучної заяви про "новий СРСР" політик підкреслив, що у них з путіним дуже далекоглядні плани, при цьому вельми обтічно відповівши на саме питання.

Цитує лукашенко білоруський провладний Telegram-канал "Пул Першого".

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За його словами, методи, які політики для злиття держав обирали раніше, зараз у Білорусі та росії застосовувати не збираються.

"Ми з путіним не настільки безглузді, щоб діяти старими методами, — заявив олександр лукашенко. — Ми відбудуємо таку єдність, що в нас навчатимуться, і як санкції долати, і таке інше".

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Хто саме вчитиметься і яким чином два диктатори хочуть чинити опір тиску Заходу, не уточнювалося. Можливо, йдеться про початок обміну військової техніки на сільськогосподарську, про що раніше заявляв лукашенко. Або ж про спільні старання щодо створення космічної програми щодо польоту на Місяць, який уже висміяли у соцмережі.

При цьому ні в Білорусі, ні в росії поки що не хочуть дати спокій Україні, обов’язково бачачи її у складі "нового Радянського союзу". Цікаво, що путін та лукашенко чомусь вважають, що на думку українців жодним чином не вплине нинішня війна. Мабуть, тому, що своїх громадян вони переконують у її необхідності, інакше саме Київ почав би напад.