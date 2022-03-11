Зброя та їжа: стало відомо, про що домовилися путін та лукашенко

У лукашенка розповіли, про що він говорив із путіним

У п’ятницю, 11 березня, російський кривавий диктатор володимир путін провів зустріч із білоруським посібником терористів олександром лукашенком, у ході якої вони поговорили про Україну.

Про це повідомляє BELTA із посиланням на заяву спікера лукашенка Наталії Ейсмонт.

За її словами, обидва диктатори зійшлися на думці, що війну в Україні можна закінчити будь-якої миті, якщо на те буде "бажання української сторони".

Крім того, лукашенко та путін обговорили питання подальшої взаємодії в умовах жорсткого санкційного тиску та подальшої взаємопідтримки зокрема з питань цін на енергоносії.

Крім того, зазначається, що росія погодилася поставити в Білорусь "найновіші зразки військової техніки", а натомість отримає сільськогосподарську та пасажирську техніку, а також іншу машинобудівну продукцію.

Як повідомлялося раніше, після провалу планів російського вторгнення в Україну, путін почав активно схиляти лукашенка до того, щоб той задіяв свої війська проти нашої країни. Зокрема, повідомлялося, що вони можуть піти у наступ вже увечері 11 березня.

Втім, експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч висловив думку, що на таке лукашенко згоди не дасть, але натомість буде готовий допомогти росіянам у питаннях логістики та може піти на інші поступки.