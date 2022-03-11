Оружие и еда: стало известно, о чем договорились путин и лукашенко
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У лукашенко рассказали, о чем он говорил с путиным
В пятницу, 11 марта, российский кровавый диктатор владимир путин провел встречу с белорусским пособником террористов александром лукашенко, в ходе которой они поговорили об Украине.
Об этом сообщает BELTA со ссылкой на заявления спикера лукашенко Наталии Эйсмонт.
По ее словам, оба диктатора сошлись во мнении, что войну в Украине можно закончить в любой момент, если на то будет "желание украинской стороны".
Кроме того лукашенко и путин обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в условиях жесткого санкционного давления и дальнейшей взаимоподдержки в частности по вопросам цен на энергоносители.
Кроме того, отмечается, что россия согласилась поставить в Беларусь "новейшие образцы военной техники", а взамен получит сельскохозяйственную и пассажирскую технику, а также другую машиностроительную продукцию.
Как сообщалось ранее, после провала планов российского вторжения в Украину, путин начал активно склонять лукашенко к тому, чтобы тот задействовал свои войска против нашей страны. В частности, сообщалось, что они могут пойти в наступление уже вечером 11 марта.
Впрочем, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич выразил мнение, что на такое лукашенко согласия не даст, но вместо этого будет готов помочь россиянам в вопросах логистики и может пойти на другие уступки.
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