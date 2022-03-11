Укр

Беларусь может атаковать Украину совсем скоро: названо время

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Белорусские военные могут усилит российскую армию Новость обновлена 11 марта 2022, 18:37
Белорусские военные могут усилит российскую армию

Вероятную атаку со стороны РБ, вероятно, попытаются оправдать очередной порцией пропаганды

Лукашенко может отдать приказ о наступлении белорусской армии на территорию Украины уже вечером 11 марта. Таким образом существует вероятность, что кровавый диктатор владимир путин добудет подмогу для своих военнослужащих на 16 день российско-украинской войны.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности.

По имеющимся разведданным, нападение со стороны Беларуси может начаться уже в 21:00 по киевскому времени. Договориться о подобном шаге российский диктатор и его белорусский припевала могли во время личных переговоров в Москве.

В Центре не исключают, что путин мог специально заявить о проведении провокации на территории Беларуси, которой бы лукашенко впоследствии смог бы оправдать свои злодеяния.

Напомним, что днем 11 марта от Минобороны Украины поступили первые сведения касаемо вероятной подготовки россией инсценировки нападения на РБ с украинской стороны. Министр Алексей Резников просил белорусов не вестись на подобные провокативные новости, т.к. Украина лишь обороняется, а не нападает.

Позже стало известно об атаке на населенный пункт Копани, который был совершен российской авиацией. Интересно, что в белорусском Минобороны эту информацию назвали фейком, несмотря на наличие видео, а также свидетельства местных жителей.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война #Вторжение
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