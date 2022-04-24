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"Рейкові партизани" в Білорусі допомогли врятувати Київ — The Washington Post

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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росія перекидала військову техніку в Україну ешелонами Новина оновлена 24 квітня 2022, 18:51
росія перекидала військову техніку в Україну ешелонами

Підпільна мережа залізничників, хакерів та інших небайдужих завдала шкоди лініям російського постачання

Російська армія хотіла здійснити бліцкриг в Україні, захопивши Київ у перші дні війни, проте отримала несподіваний опір у глибокому тилу.

"Білоруські рейкові партизани" допомогли запобігти нападу росії на столицю України, пише washingtonpost.

Коли російські колони вперше рушили через білоруський кордон в Україну з метою блискавично захопити Київ, вони покладалися на велику залізничну мережу регіону для постачання та підкріплень. Однак у росії не врахували білоруських диверсантів.

Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, таємна мережа залізничників, хакерів і дисидентських сил безпеки почала діяти, щоб відключити або порушити залізничне сполучення, що з’єднує рф з Україною через Білорусь, завдавши збитків російським лініям постачання. "Партизани" в Білорусі зробили свій внесок у розпалювання логістичного хаосу, що залишив російських солдатів на фронті без харчування, палива та боєприпасів.

У виданні зазначили, що вирішальними причинами невдачі армії рф на Київському напрямку стали запеклий опір українців, а також тактичні помилки погано підготовлених російських сил.

"З огляду на залежність росії від поїздів, я впевнена, що це сприяло деяким проблемам, які у них спостерігалися на півночі. Це сповільнило їхню здатність пересуватися. Їм не вдалося просунутися далі на українську територію та налагодити лінії поставки, бо їм доводилося покладатися на вантажівки", – цитує видання Емілі Ферріс, наукову співробітницю лондонського аналітичного центру RUSI.

У ЗМІ назвали події у Білорусі "Другою рейковою війною" (Перша була за часів Другої світової війни, тоді радянські партизани затримували рух німецьких поїздів вибухами — Ред.). У 2022 році активісти зупиняли ешелони рф без жертв.

Раніше повідомлялося, що Білорусь все ще може вступити у війну на боці росії.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що російська армія планувала вторгнення на територію Білорусі.

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#Україна #Росія #Білорусь
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