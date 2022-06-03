У столиці Вірменії протестувальники б’ються із силовиками біля урядових дач: що відбувається (відео)

Протестувальники намагалися пробитися до будівлі парламенту

У столиці Вірменії Єревані сталися сутички біля резиденції прем’єра Нікола Пашиняна. Протестувальники, очолювані лідером опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішханом Сагателяном, пройшли маршем від будівлі уряду до резиденції прем’єра, щоб передати йому свої вимоги, але натомість зустрілися там із силовиками.

За даними ЗМІ, напруга в Єревані виникла після того, як керівна партія парламенту Вірменії "Громадянський договір" запропонувала переглянути відносини з Туреччиною та Азербайджаном після пропозиції Пашиняна "знизити планку в питаннях Карабаху" та підписати мирну угоду з Баку.

Сагателян заявив, що частина опозиційних депутатів продовжує перебувати в парламенті для участі у позачерговому засіданні, туди ж прямували й протестувальники. Підходи до будівлі парламенту, розташованої неподалік урядових дач, до цього заблокували силовики.

Після того як опозиція вимагає відкрити для них шлях, між ними почалися зіткнення, під час яких силовики пустили в хід світлошумові гранати та інші спецзасоби. Крім того, частину мітингувальників було затримано.

Як повідомлялося раніше, друга війна в Карабаху почалася наприкінці вересня 2020 року і тривала до 10 листопада, коли було підписано тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном та росією. За його підсумком Азербайджан відновив контроль над низкою районів, які до цього були під контролем невизнаної "НКР", а Вірменія вивела з регіону свої війська, замість яких прибули російські "миротворці".

Після цього у Вірменії неодноразово спалахували протести, що призвели до дострокових парламентських виборів 20 червня 2021 року. Тоді перемогла партія Пашиняна, якого пізніше знову призначили главою уряду.

Такий стан справ не влаштував президента країни Армена Саркісяна, який у січні 2022 року склав повноваження та пішов у відставку.