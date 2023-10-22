Остаточно зламався? Російський пропагандист жорстко пройшовся по медведєву (відео)

Він також передрік розвал росії

Історія про "зламаних" російських пропагандистів отримала своє продовження. Колишній експерт прокремлівського каналу "Соловйов Live" Євген Сатановський, який раніше назвав прессекретаря МЗС рф марію захарову "шмарою, що сильно випиває", зробив чергову скандальну заяву.

Цього разу він висловився про експрезидента росії, заступника секретаря радбезу дмитра медведєва. Також пропагандист оцінив оточення кремлівського диктатора володимира путіна.

Він спрогнозував, коли може статися розпад росії. На думку Сатановського, так звана "година х" настане у 30-ті роки поточного сторіччя.

Він наголосив, що "путін не вічний" і він старіє. "Як завжди сильні лідери беруть за себе слабеньких. А путін дуже сильний з погляду утримання влади", — заявив пропагандист.

Сатановський також висловився про можливого наступника путіна. "З цих кадрів він якесь дрібне, слабеньке лайно на своє місце поставить", — підкреслив він, і навів у приклад кандидатуру медведєва.

Як відомо, сходознавець і політолог Євген Сатановський раніше обіймав посаду президента Російського єврейського конгресу. Він був одним із головних російських експертів з Ізраїлю та країн Близького та Середнього Сходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як російські пропагандисти влаштували істерику в ефірі пропагандистської передачі "Соловйов Live" через те, що три чорноморські порти України відновили свою роботу. Також один із них запропонував "прасувати Миколаїв та Одесу".