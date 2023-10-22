Окончательно сломался? Российский пропагандист жестко прошелся по медведеву (видео)

Он также предрек развал россии

История о "сломавшихся" российских пропагандистах получила свое продолжение. Бывший эксперт прокремлевского канала "Соловьев Live" Евгений Сатановский, который ранее назвал пресс-секретаря МИД рф марию захарову "сильно выпивающей шмарой", сделал очередное скандальное заявление.

В этот раз он высказался об экс-президенте рф, заместителе секретаря совбеза дмитрие медведеве. Также пропагандист оценил окружение кремлевского диктатора владимира путина.

Он спрогнозировал, когда может произойти распад россии. По мнению Сатановского, так званый "час х" настанет в 30-е годы текущего столетия.

Он подчеркнул, что "путин не вечен" и он стареет. "Как всегда сильные лидеры берут за себя слабеньких. А путин очень сильный с точки зрения удержания власти", — заявил пропагандист.

Сатановский также высказался о возможном преемнике путина. "Из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место поставит", — подчеркнул он, и привел в пример кандидатуру медведева.

Как известно, востоковед и политолог Евгений Сатановский ранее занимал пост президента Российского еврейского конгресса. Он был одним из главных российских экспертов по Израилю и странам Ближнего и Среднего Востока.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как российские пропагандисты устроили истерику в эфире пропагандистской передачи "Соловьев Live" из-за того, что три черноморских порта Украины возобновили свою роботу. Также один из них предложил "утюжить Николаев и Одессу".