У США чоловік мало не осліп після коронавірусу

У США пацієнт з COVID-19 втратив зір на одне око.

Медики в США намагаються зрозуміти, як вірус SARS-CoV-2 впливає на нашу імунну систему, змушуючи організм атакувати самого себе.

Наукове видання Science Alert опублікувало доповідь Коледжу лікарів та хірургів Вагелоса при Колумбійському університеті про нові ускладнення після коронавірусу.

Все почалося з того, що 70-річний чоловік звернувся до лікарів з ознаками застуди, після чого йому діагностували COVID-19.

Через тиждень його стан різко погіршився — він скаржився на сильні головні болі та потемніння у правому оці.

Комп’ютерна томографія швидко показала, що джерелом агонії пацієнта були сильно запалені носові пазухи. Випадок був настільки серйозним, що руйнувалася сама кістка, що вимагало екстреної операції для видалення, як можна більшої кількості запаленого матеріалу з кожної порожнини.

Після хірургічного втручання біль знову повернувся, а зір пацієнта погіршився. У видаленних тканинах лікарі виявили бактерії Streptococcus constellatus, які зазвичай зустрічаються в кишківнику та ротовій порожнині.

Після курсу антибіотиків чоловік пішов на поправку. Через кілька тижнів він повністю одужав. Зір також відновився.

Відзначимо, як повідомляв "Телеграф", американській розвідці вдалося виділити дві основні версії походження коронавірусу.

Крім того, епідеміологи продовжують акцентувати, що вакцинація це основна можливість захистити населення від хвороби.