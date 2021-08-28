Рус

У США чоловік мало не осліп після коронавірусу

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
У США чоловік мало не осліп після коронавірусу Новина оновлена 28 серпня 2021, 10:18
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У США пацієнт з COVID-19 втратив зір на одне око.

Медики в США намагаються зрозуміти, як вірус SARS-CoV-2 впливає на нашу імунну систему, змушуючи організм атакувати самого себе.

Наукове видання Science Alert опублікувало доповідь Коледжу лікарів та хірургів Вагелоса при Колумбійському університеті про нові ускладнення після коронавірусу.

Все почалося з того, що 70-річний чоловік звернувся до лікарів з ознаками застуди, після чого йому діагностували COVID-19.

Через тиждень його стан різко погіршився — він скаржився на сильні головні болі та потемніння у правому оці.

Комп’ютерна томографія швидко показала, що джерелом агонії пацієнта були сильно запалені носові пазухи. Випадок був настільки серйозним, що руйнувалася сама кістка, що вимагало екстреної операції для видалення, як можна більшої кількості запаленого матеріалу з кожної порожнини.

Після хірургічного втручання біль знову повернувся, а зір пацієнта погіршився. У видаленних тканинах лікарі виявили бактерії Streptococcus constellatus, які зазвичай зустрічаються в кишківнику та ротовій порожнині.

Після курсу антибіотиків чоловік пішов на поправку. Через кілька тижнів він повністю одужав. Зір також відновився.

Відзначимо, як повідомляв "Телеграф", американській розвідці вдалося виділити дві основні версії походження коронавірусу.

Крім того, епідеміологи продовжують акцентувати, що вакцинація це основна можливість захистити населення від хвороби.

Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
В регіонах
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір