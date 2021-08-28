В США мужчина чуть не ослеп после коронавируса

В США пациент с COVID-19 потерял зрение на один глаз.

Медики в США пытаются понять, как вирус SARS-CoV-2 влияет на нашу иммунную систему, заставляя организм атаковать самого себя.

Научное издание Science Alert опубликовало доклад Колледжа врачей и хирургов Вагелоса при Колумбийском университете о новых осложнениях после коронавируса.

Все началось с того, что 70-летний мужчина обратился к врачам с признаками простуды, после чего ему диагностировали COVID-19.

Через неделю его состояние резко ухудшилось — он жаловался на сильные головные боли и потемнения в правом глазу.

Компьютерная томография быстро показала, что источником агонии пациента были сильно воспаленные пазухи, простирающиеся вниз по правой стороне лица. Случай был настолько серьезным, что разрушалась сама кость, что требовало экстренной операции для удаления, как можно большего количества воспаленного материала из каждой полости.

После хирургического вмешательства боли снова вернулись, а зрение пациента ухудшилось. В удаленных тканях врачи обнаружили бактерии Streptococcus constellatus, которые обычно встречаются в кишечнике и ротовой полости.

После курса антибиотиков мужчина пошел на поправку. Через несколько недель он полностью выздоровел. Зрение также восстановилось.

Отметим, как сообщал "Телеграф", американской разведке удалось выделить две основные версии происхождения коронавируса.

Кроме того, эпидемиологи продолжают акцентировать, что вакцинация — это основная возможность защитить население от болезни.