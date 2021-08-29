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Посольство США оголосило про "конкретну загрозу" в аеропорту Кабула і закликало американців йти звідти

Автор
А. Дворовенко
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Посольство США оголосило про "конкретну загрозу" в аеропорту Кабула і закликало американців йти звідти Новина оновлена 29 серпня 2021, 08:10
Евакуація громадян з Афганістану

Американців закликають покинути як аеропорт Кабула, так і всі прилеглі до нього території

Після серії терактів у аеропорту Кабула, де загинули щонайменше 170 осіб, посольство США в Афганістані закликало американців терміново покинути територію летовища та його околиці.

Відповідне попередження з’явилося у неділю, 29 серпня, на сайті посольства США в Афганістані.

Американців просять уникати поїздок в аеропорт Кабула, а тим, громадянам США, які зараз знаходяться на території аеропорту, радять негайно його покинути. При чому мова йде про всі околиці аеропорту столиці Афганістану.

Крім того, американців просять уникати натовпів, стежити за інформацією у місцевих ЗМІ і дотримуватися інструкцій місцевої влади, включно з обмеженнями на пересування.

Варто зазначити, що напередодні президент США Джо Байден заявив, що у найближчі дві доби у Кабулі "цілком ймовірна" ще одна терористична атака і дав розпорядження захистити американських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок серії терактів у аеропорту Кабула загинули щонайменше 170 осіб (у тому числі 13 американських військовослужбовців), ще 200 отримали серйозні поранення.

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