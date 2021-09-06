У США вже понад 60 загиблих від урагану "Іда" (фото, відео)

Майже 600 жителів штату Луїзіана залишилися без електроенергії

У США загинули 63 людини через ураган "Іда", який охопив країну ще 29 серпня, і спричинив потужні повені та зливи. Більшість смертей зафіксували на північному сході штатів.

Про це в понеділок, 6 вересня, повідомляє "Daily Mail".

У штаті Луїзіана, куди спочатку і прийшов ураган, жертвами стали 13 місцевих жителів.

Решта 50 загинули на північному сході США: 17 людей у Нью-Йорку, 27 громадян у штаті Нью-Джерсі, ще чотири у Пенсільванії.

По одному загиблому від наслідків урагану зафіксували у штатах Меріленд та Коннектикут.

На цей момент майже 600 жителів штату Луїзіана через наслідки урагану залишилися без електроенергії.

У Національній метеорологічній службі США, повідомляють, що нині кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка становить 18 сантиментів. Ці показники побили 94-річний рекорд — тоді зафіксували 10 см води.

Окрім того, внаслідок активної діяльності урагану "Іда" та значної кількості опадів, у річках середньої Атлантики і Нової Англії підвищився рівень води.

Вважається, що в США ураган "Іда" став одним із найпотужніших в історії. В ЗМІ пишуть, що нині у кількох американських штатах діє надзвичайний стан через наслідки природного явища.

Американські кліматологи заявили про припущення, що згодом злива може стати ще потужнішою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада США закликала 9,1 млн американців шукати притулок на височині, адже в штатах Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд вулиці міст заповнені водою до 40 сантиметрів.

Також ми писали, що наприкнці серпня потужні зливи обрушилися на північний схід Іспанії — вулиці деяких міст перетворилися на річки, а потоки води змітали все на своєму шляху.