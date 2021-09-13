Дикий койот напав на 3-річну дівчинку у США та пошматував їй обличчя (фото)

Хірургам довелося провести операцію на обличчі дитини.

На пляжі у США дикий койот напав на 3-річну дівчинку, котра відпочивала там з родиною, і пошматував їй вухо та обличчя.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє "Metro".

В результаті нападу тварини довелося втрутитись хірургам, які зашили рани на тілі постраждалої.

Родина із півдня Лондона приїхала на пляж Норт-Херринг-Коув із двома маленькими дітьми, щоб відпочити там. Матір постраждалої дівчинки, Меган, сама іноді проводила там час у дитинстві, тому вибір впав саме на цей пляж.

Родина хотіла провести разом час і відпочити

Поки родина біля берега моря дивилася на захід сонця, маленька Елоді Льюїс лежала неподалік від батьків та сестри. Аж раптом пролунав крик дитини. За словами матері дівчинки, її чоловік був за два кроки від доньки, тому крикнув на койота і той втік.

Спочатку члени родини подумали, що то був собака, але коли сіли у автівку, щоб повернутися додому, то помітили на обличчі дитини кров і зрозуміли, що це був койот. На пляжі не працював мобільний звʼязок, тому швидку допомогу викликати не вдалося. А до найближчої лікарні потрібно було їхати як мінімум годину.

"Її вухо практично звисало. Воно було повністю спотворено, на обличчі і шиї у неї були порізи", — розповідає матір дівчинки.

Коли родина нарешті дібралася до лікарні, то медики дали дівчинці знеболювальний препарат, після чого пластичний хірург зробив їй операцію та "зібрав докупи" порване вухо.

Фото постраждалої дівчинки

Попри те, що життю дівчинки зараз нічого не загрожує і її рани скоро загояться, дитина пережила сильний емоційний стрес і тепер боїться залишатися у темряві наодинці.

Щоб покрити рахунки за медичні послуги, родина почала збирати кошти, адже на лікування пішла досить таки велика сума — до 35 тисяч доларів. Батьки постраждалої дівчинки побоюються, що страхування може не виплатити їм витрачені кошти і тоді доведеться закладати будинок, який вони не зможуть оплатити.

Матір дитини поскаржилася, що на пляжі не було ніяких попереджувальних знаків про наявність у місцевості койотів.

"Після нападу на Елоді вони повісили на пляжі знаки, що попереджають людей про койотів", — розповіла Меган.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні в Австралії на матір з дитиною під час прогулянки напала сорока, в результаті чого дівчинка загинула.

Нагадуємо, що в липні у зоопарку Полтавської області пантера напала на одного із співробітників.