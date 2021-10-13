У США пропонують "попрощатися" з улюбленим морозивом на кладовищі (відео)
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Скорбота про улюблений смак морозива набула нового формату.
Справжнє кладовища морозива — з надгробками і епітафіями існує в Вермонті, США. Воно присвячене смакам ласощів виробництва компанії Ben & Jerry, які вже не випускають. Ідея народилася напередодні Хелловіну в жовтні майже 30 років тому.
Про це повідомляє Mirror.
У реальність ідею кладовища смаків почали втілювати в 1997 році — тоді поставили справжні надгробки для чотирьох смаків. Зараз же їх налічують 35. Кожен смак супроводжують дати випуску і жартівлива епітафія.
Серед них як класичні — "крем-брюле", так і незвичайні — "White Russian" (кавове морозиво з кавовим лікером Калуа) і "святі каноллі" (вершкове морозиво з рікотти і фісташок з каннолі в шоколаді і смаженими фісташками).
Справжні "похорони" для смаків влаштували як частину рекламної кампанії. Меморіал знаходиться на місці першого заводу Ben & Jerry, який відкрився в 1985 році.
Раніше "Телеграф" писав і про інші незвичайні місця в світі:
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