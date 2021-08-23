У Харкові відкрили найвищий флагшток у Європі: як виглядає мегаконструкція з прапором України (відео)

Висота конструкції становить 102 метри

В Україні сьогодні, 23 серпня, відзначають День Державного Прапора України. З цієї нагоди в Харкові відбулася церемонія підняття прапора на найвищий у Європі флагшток.

Про це повідомляє місцеве видання "Харків Times"

Відомо, що найвищий флагшток в Україні розташований на набережній Харкова біля Сергіївської площі. Прапор по ньому урочисто підняли о 9:00. На церемонію прибули представники місцевої та обласної влади, курсанти і жителі Харкова.

Почесне право підняття прапора надали батькові Героя Небесної Сотні, Героя України Євгена Котляра Миколі Котляру і командиру групи курсантів ХНУПС, учаснику бойових дій, сержанту Костянтину Вурсту. Під час підняття прапора військові здійснили триразовий залп зі зброї.

Відомо, що висота флагштока, встановленого у Харкові до Дня Державного Прапора, становить 102 метра. Він є найвищим в Україні і Європі. Полотнище прапора на цьому флагштоку має розмір 22,5 м на 15 м.

Ось як виглядає найвищий флагшток в Україні та Європі:

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", встановлення флагштоків до Дня Незалежності у різних містах України супроводжувалося безліччю невдач. Спочатку у Херсоні впав найвищий у регіоні флагшток, а приземлився він прямо на припаркований автомобіль чиновника, який відповідав за його установку. Пізніше стало відомо, що через кілька днів після установки в Ужгороді покосився 30-метровий флагшток.

Однак і на цьому епопея з флагштоками не закінчилася — у Коростені встановлення флагштока зірвалося через знайдені кістки мамонта. А на Тернопільщині у процесі установки конструкції під прапор зіпсували замок XVI століття.