Укр

Эпопея с флагштоками продолжается: на Тернопольщине испортили замок XVI века (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Эпопея с флагштоками продолжается: на Тернопольщине испортили замок XVI века (фото) Новость обновлена 22 августа 2021, 16:56
В историческое сооружение вбили металл для флагштока

На Замковой горе на памятнике 16 века теперь красуется металлический флагшток, часть замка повреждена

В городе Кременец Тернопольской области установили флагшток, на котором уже завтра на высоте 30 метров будет развеваться украинский флаг. Однако без скандала не обошлось: строители, которые монтировали сооружение, разрушили часть исторического памятника 16 века.

Об этом пишет историк Виталий Савчук в Фейсбук-сообществе "RUЇNИ UKRAЇNИ".

По его словам, он увидел котлован, когда пришел на Замковую гору, а возведение флагштока якобы нигде не анонсировалось.

"Стоит ли помпезность надругательства над исторической памятью? Власти это не интересует. Они решили прославить свое имя установлением высокого флагштока. В чем проблема? В том, что разрушаются все культурные слои, фундаменты зданий 15-16 веков", — сетует историк.

В фундамент исторического сооружения вбили металлические колья
В фундамент исторического сооружения вбили металлические колья

Отметим, что Замковая гора является историческим объектом XVI века, и пока он изучен не до конца. Теперь же на старинном фундаменте красуются трубы для флагштока.

СМИ сообщают о том, что флагштоки в украинских городах устанавливают по инициативе Офиса президента и потратят на это около 170 млн грн. 

Напомним, в Херсоне упал самый высокий флагшток в регионе, по несчастливому стечению обстоятельств он приземлился прямиком на припаркованный рядом автомобиль. Как стало известно позже, владельцем раздавленного "Lexus" оказался местный чиновник Виталий Караваев.

Также мы писали, что после предыдущего ЧП в Ужгороде покосился недавно установленный 30-метровый флагшток.

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