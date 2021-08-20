В Коростене установление флагштока сорвалось из-за найденных костей мамонта (фото)

Теперь местные власти должны выбрать новое место для флагштока

После рухнувшего 73-метрового флагштока в Херсоне и покосившегося 30-метрового в Ужгороде, казалось бы, что серия неудачной их установки должна была закончиться, однако при установлении конструкции под флаг в Коростене Житомирской области всех шокировала неожиданная находка — кости мамонта.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает "Общественное. Житомир".

Как сообщил старший научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Андрей Петраускас, кости нашли в очень хорошем состоянии и по размерам они напоминают именно кости мамонта. Археолог говорит, что костный материал находится на слоях ледникового периода.

При этом в горсовете Коростеня заявили, что были шокированы этой находкой. По словам заместителя мэра Натальи Чижевской, они обнаружили кости во время копания котлована для 50-метрового флагштока ко Дню Независимости.

"Никто не мог поверить, что эти находки могут принадлежать к эпохе среднего палеолита. А это значит, что этими археологическими находками должны заниматься международные ученые. Мы обратились в институт археологии, они приехали и на своем уровне определили, что это кости мамонта", — заявила она.

В Коростене нашли кости мамонта

В Коростене нашли кости мамонта

Стоит отметить, что на месте найденных костей флагшток теперь установить не смогут. А местные власти обещают уберечь находку от повреждений до приезда ученых.

Где в Коростене установят новый флагшток — пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, за сегодня с установлением флагштоков было еще два курьеза. Так, в Херсоне упал самый высокий в регионе флагшток, а еще интереснее тот факт, что он раздавил припаркованный автомобиль чиновника, отвечавшего за его установку. После этого стало известно, что в Ужгороде установленная несколько дней назад 30-метровая конструкция под флаг покосилась.