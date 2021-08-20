У Коростені встановлення флагштоку зірвали знайдені кістки мамонта (фото)

Тепер місцева влада повинна обрати нове місце для флагштоку

Після поваленого 73-метрового флагштоку у Херсоні і похиленого 30-метрового в Ужгороді, здавалося б, що серія невдалого їх встановлення мала би закінчитися, однак під час встановлення конструкції під прапор у Коростені Житомирської області усіх шокувала несподівана знахідка — кістки мамонта.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомляє "Суспільне. Житомир".

Як повідомив старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук Андрій Петраускас, кістки знайшли у дуже гарному стані і за розмірами вони нагадують саме кістки мамонта. Археолог каже, що кістковий матеріал знаходиться на шаруваннях льодовикового періоду.

При цьому у міськраді Коростеня заявили, що були шоковані цією знахідкою. За словами заступниці мера Наталії Чижевської, вони виявили кістки під час копання котловану для 50-метрового флагштоку до Дня Незалежності.

"Ніхто не міг повірити, що ці знахідки можуть належати до доби середнього палеоліту. А це означає, що цими археологічними знахідками мають опікуватися міжнародні науковці. Ми звернулися до інституту археології, вони приїхали і на своєму рівні визначили, що це кістки мамонта", – заявила вона.

У Коростені знайшли кістки мамонта

У Коростені знайшли кістки мамонта

Варто зазначити, що на місці знайдених кісток флагшток тепер встановити не зможуть. А місцева влада обіцяє вберегти знахідку від пошкоджень до приїзду науковців.

Де у Коростені встановлять новий флагшток — наразі невідомо.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, за сьогодні зі встановленням флагштоків було ще два курйози. Так, у Херсоні впав найвищий в регіоні флагшток, а ще цікавіший той факт, що він розчавив припаркований автомобіль чиновника, який відповідав за його встановлення. Після цього стало відомо, що в Ужгороді встановлена кілька днів тому 30-метрова конструкція під прапор похилилася.