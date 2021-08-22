Епопея з флагштоками триває: на Тернопільщині зіпсували замок XVI століття (фото)

На Замковій горі на пам’ятнику 16 століття тепер красується металевий флагшток, частина замку пошкоджена

У місті Кременець Тернопільської області встановили флагшток, на якому вже завтра на висоті 30 метрів буде майоріти український прапор. Однак без скандалу не обійшлося: будівельники, які монтували спорудження, зруйнували частину історичної пам’ятки 16 століття.

Про це пише історик Віталій Савчук в Фейсбук-співтоваристві "RUЇNІ UKRAЇNІ".

За його словами, він побачив котлован, коли прийшов на Замкову гору, а зведення флагштока нібито ніде не анонсувалася.

"Чи варта помпезність наруги над історичною пам’яттю? Владу це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім’я встановленням найвищого флагштока. У чому проблема? У тому, що руйнуються всі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 століть", — нарікає історик.

У фундамент історичної споруди вбили металеві кілки

Відзначимо, що Замкова гора є історичним об’єктом XVI століття, і поки він вивчений не до кінця. Тепер же на старовинному фундаменті красуються труби для флагштока.

ЗМІ повідомляють про те, що флагштоки в українських містах встановлюють за ініціативою Офісу президента і витратять на це близько 170 млн грн.

Нагадаємо, в Херсоні впав найвищий флагшток у регіоні, по нещасливому збігу обставин він приземлився прямо на припаркований поруч автомобіль. Як стало відомо пізніше, власником розчавленого "Lexus" виявився місцевий чиновник Віталій Караваєв.

Також ми писали, що після попередньої НП в Ужгороді покосився недавно встановлений 30-метровий флагшток.