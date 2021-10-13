В США предлагают "проститься" с любимым мороженым на кладбище (видео)

Сожаление о любимом вкусе мороженого приобрело новый формат.

Настоящие кладбище мороженого — с надгробиями и эпитафиями существует в Вермонте, США. Оно посвящено вкусам лакомства производства компании Ben&Jerry, которые уже не выпускают. Идея родилась в канун Хэллоуина в октябре почти 30 лет назад.

Об этом сообщает Mirror.

В реальность идею кладбища вкусов начали воплощать в 1997 году — тогда поставили настоящие надгробия для четырех вкусов. Сейчас же их насчитывают 35. Каждый вкус сопровождают даты выпуска и шутливая эпитафия.

Вкус "White Russian"

Среди них как классические — "крем-брюле", так и необычные — "белый русский" (кофейное мороженое с кофейным ликером Калуа) и "святые канноли" (сливочное мороженое из рикотты и фисташек с канноли в шоколаде и жареными фисташками).

Настоящие "похороны" для вкусов устроили как часть рекламной кампании. Мемориал находится на месте первого завода Ben&Jerry, который открылся в 1985 году.

Ранее "Телеграф" писал и про другие необычные места в мире: