В США предлагают "проститься" с любимым мороженым на кладбище (видео)
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Сожаление о любимом вкусе мороженого приобрело новый формат.
Настоящие кладбище мороженого — с надгробиями и эпитафиями существует в Вермонте, США. Оно посвящено вкусам лакомства производства компании Ben&Jerry, которые уже не выпускают. Идея родилась в канун Хэллоуина в октябре почти 30 лет назад.
Об этом сообщает Mirror.
В реальность идею кладбища вкусов начали воплощать в 1997 году — тогда поставили настоящие надгробия для четырех вкусов. Сейчас же их насчитывают 35. Каждый вкус сопровождают даты выпуска и шутливая эпитафия.
Среди них как классические — "крем-брюле", так и необычные — "белый русский" (кофейное мороженое с кофейным ликером Калуа) и "святые канноли" (сливочное мороженое из рикотты и фисташек с канноли в шоколаде и жареными фисташками).
Настоящие "похороны" для вкусов устроили как часть рекламной кампании. Мемориал находится на месте первого завода Ben&Jerry, который открылся в 1985 году.
Ранее "Телеграф" писал и про другие необычные места в мире:
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