Укр

В США предлагают "проститься" с любимым мороженым на кладбище (видео)

Автор
Галина Михайлова
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"Кладбище вкусов" в США.
"Кладбище вкусов" в США.

Сожаление о любимом вкусе мороженого приобрело новый формат.

Настоящие кладбище мороженого — с надгробиями и эпитафиями существует в Вермонте, США. Оно посвящено вкусам лакомства производства компании Ben&Jerry, которые уже не выпускают. Идея родилась в канун Хэллоуина в октябре почти 30 лет назад.

Об этом сообщает Mirror.

В реальность идею кладбища вкусов начали воплощать в 1997 году — тогда поставили настоящие надгробия для четырех вкусов. Сейчас же их насчитывают 35. Каждый вкус сопровождают даты выпуска и шутливая эпитафия.

Вкус "White Russian"
Вкус "White Russian"

Среди них как классические — "крем-брюле", так и необычные — "белый русский" (кофейное мороженое с кофейным ликером Калуа) и "святые канноли" (сливочное мороженое из рикотты и фисташек с канноли в шоколаде и жареными фисташками).

Настоящие "похороны" для вкусов устроили как часть рекламной кампании. Мемориал находится на месте первого завода Ben&Jerry, который открылся в 1985 году.

Ранее "Телеграф" писал и про другие необычные места в мире:

Теги:
#США #Мороженое #Кладбище
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