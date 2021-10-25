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Живе не гірше Пшонки: в мережі нагадали, як виглядає пентхаус Трампа в Нью-Йорку (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У Трампа є стіл, прикрашений 24-каратним золотом
У Трампа є стіл, прикрашений 24-каратним золотом

Апартаменти колишнього президента США займають відразу три поверхи

Поки політичні амбіції 45-го президента США Дональда Трампа все ще залишаються досить значними, в інтернеті знову спливли знімки інтер’єру його розкішних апартаментів в Нью-Йорку. Триповерховий пентхаус розташовується у відомій Trump Tower і займає відразу три поверхи.

Про любов Трампа до золота і розкоші нагадав російський журналіст Ілля Варламов у своєму Twitter.

Одна з кімнат апартаментів Трампа
Одна з кімнат апартаментів Трампа

При належному пошуку в інтернеті стане відомо, що знімки авторства Сема Хорейна датуються ще 2016 роком. Тоді фотографу вдалося потрапити всередину апартаментів Трампа і зняти, як же облаштовані відразу кілька величезних кімнат.

Стіл у вітальні
Стіл у вітальні

На перший погляд може здатися, ніби-то людина оглядає кімнату в музеї або ж особняк колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки — все відливає позолотою і кричить про багатство. В кабінеті у Трампа є навіть прикрашений 24-каратним золотом стіл, виконаний в стилі часів Людовика XIV.

Кабінет Трампа
Кабінет Трампа
Стелі розписані під стиль кімнат
Стелі розписані під стиль кімнат

Це житло разом із усім вмістом (меблями, картинами тощо) оцінювалося ще кілька років тому в приблизно 100 млн доларів. Сам Дональд Трамп в одному із інтерв’ю зізнавався, що цю частину будівлі було складніше спроєктувати і побудувати, ніж всю "Вежу Трампа" в цілому.

Над розкішними диванами висить величезна люстра
Над розкішними диванами висить величезна люстра

"Звичайний туалет районного полковника ДАІ", "Трамп мріяв стати начальником ДІБДР Ставропілля , поки не виходить, бажаючих багато", "А, так ось чому вони з Путіним здружилися. У них смак однаковий, тяга до позолоти", "А міг би в Ікеї закупитися", "Кров з очей", — діляться своїми враженнями від побаченого користувачі Twitter.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що одну з київських квартир, яку можна орендувати на ніч, теж порівняли з житлом Віктора Пшонки.

Теги:
#Апартаменти #Дональд Трамп #Пентхаус
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