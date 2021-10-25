Живе не гірше Пшонки: в мережі нагадали, як виглядає пентхаус Трампа в Нью-Йорку (фото)

Апартаменти колишнього президента США займають відразу три поверхи

Поки політичні амбіції 45-го президента США Дональда Трампа все ще залишаються досить значними, в інтернеті знову спливли знімки інтер’єру його розкішних апартаментів в Нью-Йорку. Триповерховий пентхаус розташовується у відомій Trump Tower і займає відразу три поверхи.

Про любов Трампа до золота і розкоші нагадав російський журналіст Ілля Варламов у своєму Twitter.

Одна з кімнат апартаментів Трампа

При належному пошуку в інтернеті стане відомо, що знімки авторства Сема Хорейна датуються ще 2016 роком. Тоді фотографу вдалося потрапити всередину апартаментів Трампа і зняти, як же облаштовані відразу кілька величезних кімнат.

Стіл у вітальні

На перший погляд може здатися, ніби-то людина оглядає кімнату в музеї або ж особняк колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки — все відливає позолотою і кричить про багатство. В кабінеті у Трампа є навіть прикрашений 24-каратним золотом стіл, виконаний в стилі часів Людовика XIV.

Кабінет Трампа

Стелі розписані під стиль кімнат

Це житло разом із усім вмістом (меблями, картинами тощо) оцінювалося ще кілька років тому в приблизно 100 млн доларів. Сам Дональд Трамп в одному із інтерв’ю зізнавався, що цю частину будівлі було складніше спроєктувати і побудувати, ніж всю "Вежу Трампа" в цілому.

Над розкішними диванами висить величезна люстра

"Звичайний туалет районного полковника ДАІ", "Трамп мріяв стати начальником ДІБДР Ставропілля , поки не виходить, бажаючих багато", "А, так ось чому вони з Путіним здружилися. У них смак однаковий, тяга до позолоти", "А міг би в Ікеї закупитися", "Кров з очей", — діляться своїми враженнями від побаченого користувачі Twitter.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що одну з київських квартир, яку можна орендувати на ніч, теж порівняли з житлом Віктора Пшонки.