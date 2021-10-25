Живет не хуже Пшонки: в сети напомнили, как выглядит пентхаус Трампа в Нью-Йорке (фото)

Апартаменты бывшего президента США занимают сразу три этажа

Пока политические амбиции 45-го президента США Дональда Трампа все еще остаются весьма значительными, в интернете снова всплыли снимки интерьера его роскошных апартаментов в Нью-Йорке. Трехэтажный пентхаус располагается в известной Trump Tower и занимает сразу три этажа.

О любви Трампа к золоту и роскоши напомнил российский журналист Илья Варламов в своем Twitter.

Одна из комнат апартаментов Трампа

При должном поиске в интернете станет известно, что снимки авторства Сэма Хорейна датируются еще 2016 годом. Тогда фотографу удалось попасть внутрь апартаментов Трампа и заснять, как же обустроено сразу несколько огромных комнат.

Стол в гостиной

На первый взгляд может показаться, будто бы человек смотрит на комнату в музее или же особняк бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки — все отливает позолотой и кричит о богатстве. В кабинете у Трампа имеется даже украшенный 24-каратным золотом стол, выполненный в стиле времен Людовика XIV.

Кабинет Трампа

Потолки расписаны под стиль комнат

Это жилище вместе со всем содержимым (мебелью, картинами и пр.) оценивалось еще несколько лет назад в примерно 100 млн долларов. Сам Дональд Трамп в одном из интервью признавался, что эту часть здания было сложнее спроектировать и построить, чем всю "Башню Трампа" в целом.

Над роскошными диванами висит огромная люстра

"Обычный туалет районного полковника ГАИ", "Трамп мечтал стать начальником ГИБДД Ставрополья, пока не получается, желающих много", "А, так вот почему они с Путиным сдружились. У них вкус одинаковый, тяга к позолоте", "А мог бы в Икее закупиться", "Кровь из глаз", — делятся своими впечатлениями от увиденного пользователи Twitter.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что одну из киевских квартир, которую можно арендовать на ночь, тоже сравнили с жилищем Виктора Пшонки.