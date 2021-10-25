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Живет не хуже Пшонки: в сети напомнили, как выглядит пентхаус Трампа в Нью-Йорке (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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У Трампа есть стол, украшенный 24-каратным золотом
У Трампа есть стол, украшенный 24-каратным золотом

Апартаменты бывшего президента США занимают сразу три этажа

Пока политические амбиции 45-го президента США Дональда Трампа все еще остаются весьма значительными, в интернете снова всплыли снимки интерьера его роскошных апартаментов в Нью-Йорке. Трехэтажный пентхаус располагается в известной Trump Tower и занимает сразу три этажа.

О любви Трампа к золоту и роскоши напомнил российский журналист Илья Варламов в своем Twitter.

Одна из комнат апартаментов Трампа
Одна из комнат апартаментов Трампа

При должном поиске в интернете станет известно, что снимки авторства Сэма Хорейна датируются еще 2016 годом. Тогда фотографу удалось попасть внутрь апартаментов Трампа и заснять, как же обустроено сразу несколько огромных комнат.

Стол в гостиной
Стол в гостиной

На первый взгляд может показаться, будто бы человек смотрит на комнату в музее или же особняк бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки — все отливает позолотой и кричит о богатстве. В кабинете у Трампа имеется даже украшенный 24-каратным золотом стол, выполненный в стиле времен Людовика XIV.

Кабинет Трампа
Кабинет Трампа
Потолки расписаны под стиль комнат
Потолки расписаны под стиль комнат

Это жилище вместе со всем содержимым (мебелью, картинами и пр.) оценивалось еще несколько лет назад в примерно 100 млн долларов. Сам Дональд Трамп в одном из интервью признавался, что эту часть здания было сложнее спроектировать и построить, чем всю "Башню Трампа" в целом.

Над роскошными диванами висит огромная люстра
Над роскошными диванами висит огромная люстра

"Обычный туалет районного полковника ГАИ", "Трамп мечтал стать начальником ГИБДД Ставрополья, пока не получается, желающих много", "А, так вот почему они с Путиным сдружились. У них вкус одинаковый, тяга к позолоте", "А мог бы в Икее закупиться", "Кровь из глаз", — делятся своими впечатлениями от увиденного пользователи Twitter.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что одну из киевских квартир, которую можно арендовать на ночь, тоже сравнили с жилищем Виктора Пшонки.

Теги:
#Апартаменты #Дональд Трамп #Пентхаус
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