"Для захисту від оленів?" Видача дозволу на зброю Санта-Клаусу обурила мережу
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Американці не розділили захоплення офісу шерифа від озброєного "Санти"
У США на території Колорадо спалахнув скандал, побічно пов’язаний з Різдвом і безпосередньо — зі зброєю.
Офіс шерифа округу Ель-Пасо поділився із підписниками у Twitter знімком, на якому "Санта-Клаус" отримує дозвіл на зброю.
"Вгадайте, хто сьогодні прийшов отримати дозвіл на приховане носіння зброї?" — поцікавилися представники шерифа, додавши до публікації емодзі із Сантою.
Як з’ясувалося пізніше, справжнє ім’я чоловіка у костюмі різдвяного чарівника — Кріс Крінгл. Він прийшов до офісу шерифа у такому вбранні, щоб підняти настрій місцевим працівникам.
Однак, публікація викликала величезний резонанс серед користувачів соцмережі. Десятки коментарів від розгніваних юзерів продемонстрували, що поєднувати тему зброї та свят — не найкраща ідея.
"Отже, той чувак, який пролізе через димар, щоб принести дітям подарунки, прийде зі зброєю?! Зрозумів!", "Яке ваше послання дітям у цьому? Санта має законно приховану зброю? Для захисту від ельфів, північних оленів, дітей, які підглядають перед Різдвом?", "Чи варто показувати дитині це фото? Чи втішить воно її?" — пишуть американці у відповідь на твіт офісу шерифа.
Зрештою правоохоронцям Ель-Пасо навіть довелося виправдовуватися. Вони пояснили, що їхній знімок має виключно інформативний характер, а також був спробою підтримати власний персонал, який має величезну зайнятість у передсвяткові дні грудня.
Зазначимо, що в Ель-Пасо видано близько 50 тисяч дозволів на приховане носіння зброї. Це означає, що наявні пістолети та інший "вогнепал" повинні носитися в закритій кобурі або бути прикритими одягом, якщо їх власник знаходиться в громадському місці. При цьому перелік дозволених для відвідувань локацій відрізняється від штату до штату.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Норвегії перед цьогорічним Різдвом також розгорілася неабияка суперечка, в центрі опинився Санта-Клаус. Однак цього разу головною темою для сторін конфлікту стала його сексуальна орієнтація, адже національна пошта країни знайшла йому супутника життя.
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