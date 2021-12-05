"Для захисту від оленів?" Видача дозволу на зброю Санта-Клаусу обурила мережу

Американці не розділили захоплення офісу шерифа від озброєного "Санти"

У США на території Колорадо спалахнув скандал, побічно пов’язаний з Різдвом і безпосередньо — зі зброєю.

Офіс шерифа округу Ель-Пасо поділився із підписниками у Twitter знімком, на якому "Санта-Клаус" отримує дозвіл на зброю.

"Вгадайте, хто сьогодні прийшов отримати дозвіл на приховане носіння зброї?" — поцікавилися представники шерифа, додавши до публікації емодзі із Сантою.

Твіт від офісу шерифа Ель-Пасо

Як з’ясувалося пізніше, справжнє ім’я чоловіка у костюмі різдвяного чарівника — Кріс Крінгл. Він прийшов до офісу шерифа у такому вбранні, щоб підняти настрій місцевим працівникам.

"Санта" прийшов за документами

Однак, публікація викликала величезний резонанс серед користувачів соцмережі. Десятки коментарів від розгніваних юзерів продемонстрували, що поєднувати тему зброї та свят — не найкраща ідея.

"Отже, той чувак, який пролізе через димар, щоб принести дітям подарунки, прийде зі зброєю?! Зрозумів!", "Яке ваше послання дітям у цьому? Санта має законно приховану зброю? Для захисту від ельфів, північних оленів, дітей, які підглядають перед Різдвом?", "Чи варто показувати дитині це фото? Чи втішить воно її?" — пишуть американці у відповідь на твіт офісу шерифа.

Зрештою правоохоронцям Ель-Пасо навіть довелося виправдовуватися. Вони пояснили, що їхній знімок має виключно інформативний характер, а також був спробою підтримати власний персонал, який має величезну зайнятість у передсвяткові дні грудня.

Зазначимо, що в Ель-Пасо видано близько 50 тисяч дозволів на приховане носіння зброї. Це означає, що наявні пістолети та інший "вогнепал" повинні носитися в закритій кобурі або бути прикритими одягом, якщо їх власник знаходиться в громадському місці. При цьому перелік дозволених для відвідувань локацій відрізняється від штату до штату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Норвегії перед цьогорічним Різдвом також розгорілася неабияка суперечка, в центрі опинився Санта-Клаус. Однак цього разу головною темою для сторін конфлікту стала його сексуальна орієнтація, адже національна пошта країни знайшла йому супутника життя.