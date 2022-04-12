США зробили нову заяву, яка засмутить путіна

Міжнародний суд розглядатиме справу щодо військової агресії рф на українських землях

Після скоєних росіянами убивств мирних українців на Київщині, до яких безпосередньо причетний президент російської федерації, вже 42 країни офіційно хочуть визнати кривавого диктатора володимира путіна військовим злочинцем.

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Вказану інформацію на своїй сторінці у Твіттері у вівторок, 12 квітня, оприлюднило посольство США в Україні.

"Офіційні особи України відзначають, що 42 країни вже звернулися до Міжнародного суду у Гаазі щодо російських воєнних злочинів. Без сумніву, питання скоєння широкомасштабних воєнних злочинів і звірств в Україні безпосередньо стосується російського президента", — зазначається в тексті публікації.

Варто нагадати, що кількома днями раніше, коли нелюдські вчинки російських солдатів в населених пунктах Київської області набули розголосу, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден публічно образив російського лідера путіна, назвавши його військовим злочинцем.

Також "Телеграф" повідомляв, що раніше Америка офіційно виступила із засудженням президента росії та прийнято важливе і доленосне рішення щодо визнання путіна військовим злочинцем.