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У США пропонують використати свої війська для захисту України: деталі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Конгресмен Адам Кінзінгер та американські солдати Новина оновлена 01 травня 2022, 20:28
Конгресмен Адам Кінзінгер та американські солдати

Чекаємо на рішення щодо резолюції

У неділю, 1 травня, на 67-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в США допустили використання своїх збройних сил для захисту територіальної цілісності нашої країни.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на своєму telegram-каналі.

Конгресмен від Республіканської партії (штат Іллінойс) Адам Кінзінгер оголосив про внесення загальної резолюції, яка б дозволила залучити солдатів США для захисту територіальної цілісності України, якщо кривавий диктатор путін використає зброю масового ураження (хімічну, біологічну або ядерну) в Україні.

"Як сказав президент США, Путіна потрібно зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільших у світі збройних сил повинен мати повноваження та засоби для ухвалення необхідних для цього дій", — заявив Кінзінгер.

Нагадаємо, у Пентагоні днями заявили, що дії володимира путіна під час війни в Україні є "жорстокими" та "розбещеними". Раніше повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена може залишити росію без висококваліфікованих науковців та наукового потенціалу.

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#Україна #США #Росія
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