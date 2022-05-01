У США пропонують використати свої війська для захисту України: деталі
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Чекаємо на рішення щодо резолюції
У неділю, 1 травня, на 67-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в США допустили використання своїх збройних сил для захисту територіальної цілісності нашої країни.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на своєму telegram-каналі.
Конгресмен від Республіканської партії (штат Іллінойс) Адам Кінзінгер оголосив про внесення загальної резолюції, яка б дозволила залучити солдатів США для захисту територіальної цілісності України, якщо кривавий диктатор путін використає зброю масового ураження (хімічну, біологічну або ядерну) в Україні.
"Як сказав президент США, Путіна потрібно зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільших у світі збройних сил повинен мати повноваження та засоби для ухвалення необхідних для цього дій", — заявив Кінзінгер.
Нагадаємо, у Пентагоні днями заявили, що дії володимира путіна під час війни в Україні є "жорстокими" та "розбещеними". Раніше повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена може залишити росію без висококваліфікованих науковців та наукового потенціалу.
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