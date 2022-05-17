Відповідь на російський "Кинжал"? У США випробували нову гіперзвукову зброю

Американська ракета досягла швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку

Російська влада не гребує застосуванням у війні проти України забороненої зброї, зокрема гіперзвукових ракет "Кинджал". Однак кривавий диктатор забуває, що такою зброєю володіє не лише РФ, а й значно потужніші країни. Зокрема, днями ВПС США успішно випробували гіперзвукову зброю.

Про це повідомила пресслужба Воєнно-повітряних сил США.

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Як повідомили військові, американці випробували гіперзвукову ракету AGM-183A у Каліфорнії 14 травня. Вона була запущена з бомбардувальника B-52H Stratofortress і досягла швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

"Після відділення від літака, (двигун — ред.) ракети-носія ARRW працював протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку", – йдеться у повідомленні.

Жодних інших подробиць випробування в американському командуванні не розголошують. А керівник програми озброєнь ВПС США Хіт Коллінз назвав результати випробування "великим досягненням".

Попередні успішні випробування гіперзвукової ракети США проводили у середині березня. Тоді про них не оголошувалося офіційно. За інформацією джерел CNN, це було зроблено для того, щоб не допустити "загострення напруженості" під час візиту президента США Джо Байдена до Європи на тлі війни, що почалася в Україні.

ДОВІДКА: AGM-183 ARRW — перспективна гіперзвукова ракетна система для використання ВПС США. Розробку веде компанія Lockheed Martin, система побудована за принципом гіперзвукового глайдера, який досягатиме максимальної швидкості 20 Мах завдяки ракетному прискорювачу перед плануванням на ціль.

Раніше повідомлялося, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні ленд-лізу, яким буде значно спрощено процес передачі зброї та бойової техніки на потрібні українські військові.

"Телеграф" поспілкувався з ветераном зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом Василем Богданом, який розповів, що це означає для України та росії.