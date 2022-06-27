США нарешті дадуть Україні передову систему ППО: подробиці

США нададуть Україні більш досконалі системи ППО та боєприпаси

США, окрім надання чергового пакету військової допомоги Україні вже цього тижня планують оголосити про придбання для нашої країни передової системи протиракетної оборони середньої та великої дальності.

Про це в неділю, 26 червня, повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

За інформацією CNN, президент США Джо Байден уже оголосив лідерам "Великої сімки", що США нададуть Україні досконаліші ракетні системи та боєприпаси, оскільки війна, яку веде проти України россия, загострюється.

І вже цього тижня це рішення буде оголошено публічно.

Йдеться про передову систему протиповітряної оборони NASAMS, здатну вражати цілі на відстані понад 160 км.

У замітці зазначається, що Вашингтон ухвалив таке рішення у відповідь на запит української влади.

Також буде оголошено про додаткову військову підтримку, зокрема, про постачання ще більшої кількості артилерійських боєприпасів та контрбатарейних радарів.

Як повідомлялося, останніми днями росія значно збільшила кількість крилатих ракет, що випускаються по території України, зокрема, 26 червня обстрілу зазнав Київ.