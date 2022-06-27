"Ми всіх вас знайдемо": Зеленський звернувся до російських ракетників після удару по Україні

Відповідальні за обстріли будуть притягнуті до суду

Російські ракетні удари, які були завдані територією України вранці 26 червня, не залишаться поза увагою, а всіх причетних до них буде знайдено.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у неділю. Він нагадав, що внаслідок масованого ракетного удару вибухи було чутно у Чернігівській та Миколаївській областях, а також у Києві, Одесі та Черкасах.

У зв’язку з цим він звернувся російською мовою до тих росіян, які причетні до обстрілу.

"Всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні, повинні розуміти: ми всіх вас знайдемо. Кожен із вас відповідатиме за ці удари", — сказав він.

За його словами, їм не допоможе виправдання про виконання наказу, оскільки те, що вони роблять, є військовими злочинами, за які доведеться постати перед судом. Зеленський також додав, що цим росіянам не вдасться втекти від правосуддя ні на узбережжі Каспійського моря, ні в Білорусі, звідки проводилися ракетні запуски.

Як повідомлялося раніше, вранці 26 червня росіяни завдали потужного ракетного удару по Україні. У Києві ракета потрапила до житлової багатоповерхівки, через що там загинув чоловік, його дружина та маленька дочка потрапили до лікарні.

Дві ракети також вдарили по Черкасах, через що загинула одна людина, а ще п’ять отримали поранення.