Україна отримає новий пакет допомоги від США: деталі

У США обіцяють підтримувати Україну й у майбутньому

США готують новий пакет військової допомоги для України, деталі якого повідомлять вже найближчими днями.

Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, представники США перебувають у постійному контакті з представниками України, щоб визначити, яка саме зброя потрібна для протистояння російській агресії.

"Я думаю, ви побачите новий пакет найближчими днями", — сказав він.

Також представник Білого дому додав, що ЗСУ показали високу ефективність у проведенні наступальної операції із використанням західного озброєння.

При цьому успіхи українських військовослужбовців у контрнаступі він назвав переломом у війні і пообіцяв, що США й надалі підтримуватимуть нашу країну найкращим способом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які саме населені пункти вдалося звільнити нашим військовим протягом тижня після початку масштабного контрнаступу, а також показав на картах успіхи ЗСУ та зміни на лінії фронту за останні 10 днів боїв з росіянами.