Радник Байдена веде таємні переговори з путінськими поплічниками: журналісти дізналися про цілі Саллівана

За даними західних ЗМІ, головними цілями переговорного процесу з путінськими поплічниками є недопущення ескалації війни в Україні, застосування зброї масової поразки, а також збереження контактів із москвою

Перед виборами у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у вівторок, 8 листопада, радник американського лідера Джейк Салліван провів кілька непублічних дискусій з головними помічниками російського президента володимира путіна. Головними темами переговорів стали застереження москви від застосування ядерною зброї в Україні, а також недопущення ескалації у російсько-українській війні.

Як вдалося дізнатися західним ЗМУ, Салліван мав розмови із радником президента зі зовнішньої політики рф юрієм ушаковим і з секретарем ради безпеки росії миколою патрушевим. Зокрема, газета The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела зазначає, що американський представник проводив переговори з росіянами, аби "тримати канали зв'язку відкритими", тобто головною їх метою було не обговорення врегулювання війни в Україні.

За даними співрозмовників, у Вашингтоні запевняють, що підтримка контактів з москвою на певному рівні потрібна, аби в подальшому це дало підґрунтя для досягнення деяких взаємних інтересів щодо національної безпеки.

Серед представників Білого дому Салліван відомий тим, що підтримує, ба більше, наполягає на потребу у встановленні ліній зв'язку з росією навіть попри те, що більшість американських політиків переконана у тому, що в ситуації, котра склалася, жодних переговорів бути не може, мовляв, плідними вони не будуть.

Американські чиновники стверджують, що саме радник Байдена свого часу намагався переконати Україну повернутися до переговорного процесу із росіянами. Проте після погроз рф застосувати "ядерку", повідомив, що росії "в приватному порядку на дуже високому рівні повідомили, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для цієї країни".

Джерела також зазначають, що непублічне спілкування проходило тоді, коли традиційні дипломатичні контакти між США і рф стали значно меншими, а сам російський лідер і його поплічники натякнули Вашингтону, що можуть вдатися до застосування зброї масового ураження.

Варто додати, що, незважаючи на підтримку України та впровадження санкційних обмежень проти агресора, Штати все ж наголошують на потребі підтримання контактів із москвою.

Наразі достеменно невідомо, коли саме та скільки разів Салліван спілкувався з ушаковим. Також поки немає інформації, наскільки успішними були ці дискусії.

Що стосується патрушева, то радник американського лідера мав із ним розмову у березі, вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ще тоді він попередив представника рф про неприпустимість використання ядерної, біологічної або хімічної зброї.

На думку експредставник США в НАТО Іво Даалдера, Салліван у своїх діях аргументується принципом щодо того, що двом ядерним державам корисно тримати канали зв'язку закритими, адже "теперішні американо-російські відносини перебувають на нижній точці з часів закінчення холодної війни".

"Думаю, що завжди важливо, особливо для країн, які мають ядерну зброю, тримати канали зв'язку відкритими, щоб уникнути можливості випадкової конфронтації чи війни", — пояснив він.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США провели непублічні переговори з Україною, в яких адміністрація Байдена просила українську сторону змінити категоричний настрій щодо перемовин із росією, поки цією державою керує володимир путін. Згідно з даними західних журналістів, Білий дім отримав листа від 30 ліберал-демократів Палати, в якому закликали розпочати переговорний процес безпосередньо з путіним. Тоді адміністрація відповіла досить категорично.

Тоді радник президента США з питань національної безпеки Салліван заявляв, що дії росії, зокрема анексія українських територій, виглядають не як кроки на користь справедливого і тривалого миру, попри всі заяви рф про нібито прагнення миру.

"Всі пропозиції росії починаються з того, що росія залишить собі території, які вона захопила силою в України. Вам не треба чути від мене, що неприйнятно. Це неприйнятно відповідно до Статуту ООН, який не дозволяє захоплювати території інших країн силою, який не дозволяє кричущі порушення суверенітету та територіальної цілісності, які мали місце. Ця війна може дуже просто закінчитися: росія вирішила почати, може вирішити закінчити, припинивши свою атаку на Україну, припинивши окупацію України. Це саме те, що вона має зробити з нашої точки зору", — сказав він.

Відзначимо, що під час нещодавнього візиту до України вперше з дня повномасштабного вторгнення та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, радник американського лідера наголосив на необхідності досягнення миру, відзначивши, що, попри заяви росіян щодо бажання відновити гарні відносини із сусідами, їх дії все ж не виглядають як те, що робиться на користь миру.

Стосовно позиції США у ситуації, що склалася, він повідомив, що вона полягає у бажанні підтримувати контакти та розмови із міжнародною спільнотою щодо підтримки України, а також про те, які умови матиме справедливий і тривалий мир для України та безпосередньо для всієї міжнародної спільноти.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як український журналіст Іван Яковіна розповів про що може говорити витік даних з Вашингтона щодо обговорення в росії застосування ядерної зброї.