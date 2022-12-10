США відмовили Україні у потужних безпілотниках: ЗМІ дізнались причину

У Штатах побоюються втрати цих БПЛА

Пентагон вже кілька місяців не може завершити розгляд питання щодо передачі Україні безпілотних літальних апаратів MQ-9 Reaper, які були запропоновані Києву представниками ВПС США ще у березні.

Таку інформацію, посилаючись на власні джерела, повідомила газета Politico. За словами співрозмовників, у ВПС Штатів були переконані, що їх план стосовно передачі Києву старих БПЛА, яких вони намагалися позбутися впродовж багатьох років, є ідеальним. Однак після низки суперечок Пентагон все ж так і не наважився ухвалити відповідне рішення.

Видання зазначає, що США побоюються передавати Україні секретні технології, а також того, що деякі безпілотники під час боїв з окупантами точно будуть пошкоджені.

"Одразу після початку спеціальної військової операції рф в Україні Київ застосовував турецькі БПЛА Bayraktar TB2, проте пізніше саме вони стали мішенню для російських засобів протиповітряної оборони та систем радіоелектронної боротьби що викликало значну стурбованість Пентагону стосовно того, як американські безпілотники покажуть себе в такій ситуації", — йдеться у статті.

Крім того, зазначається, що представники ВПС США упродовж багатьох років вели розмови про те, щоб списати застарілі Reaper і в подальшому закупити замість них більш модернові. Однак Конгрес був проти такої ідеї.

Газета наголошує, що у проєкт оборонного бюджету Штатів на 2023 фінансовий рік, який стартував 1 жовтня, раніше внесли поправку, в рамках якої передбачається передача сотні таких безпілотників одному з американських відомств. Згідно з наведеною оцінкою, це в перспективі могло б "звільнити частину безпілотників" для відправки Україні.

Варто додати, що MQ-9 Reaper є модульним розвідувально-ударним БПЛА, який було розроблено для використання в американських ВПС та ВМС, а також у ВПС Великої Британії. Безпілотник має турбогвинтовий двигун, завдяки якому може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину. Що стосується максимальної тривалості польоту, то вона досягає доби, тобто 24 годин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна з перших днів повномасштабного російського вторгнення розраховує отримати від Сполучених Штатів Америки і членів Конгресу касетні боєприпаси до 155-мм артилерії, а також потужних ракетних систем HIMARS.