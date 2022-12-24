США помітили у путіна важливу обмовку - і звернулися до нього

Наразі достеменно невідомо, чи усвідомлено путін назвав псевдоспецоперацію війною або це була звичайна обмовка

Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки звернулися до російського президента володимира путіна із закликом вивести війська з українських територій. Відповідне звернення прозвучало після чергової заяви диктатора, в якій він нарешті назвав так звану "воєнну спецоперацію" в Україні війною.

Як у суботу, 24 грудня, повідомило видання The Guardian, зазначивши, що попри зміни у термінологіях володимира путіна, саме російська агресія стала причиною величезної кількості смертей серед мирних українців і значних руйнувань на території її суверенного сусіда.

"З 24 лютого США та решта світу знали, що путінська "спеціальна військова операція" — це нічим не спровокована і ніяк не обґрунтована війна проти України. Нарешті, після 300 днів війни, путін назвав речі своїми іменами. Як наступний крок до визнання реальності ми закликаємо його припинити цю війну і вивести війська з України", — наголосили у Держдепі.

Варто нагадати, що у четвер, 22 грудня, президент росії володимир путін під час свого чергового виступу на пресконференції прокремлівського "Пул Первого" нарешті назвав псевдоспецоперацію в Україні "війною".

"Наша мета — не розкручувати цей "маховик" військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо", — сказав диктатор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексміністр України Павло Кириленко прокоментував візит президента рф володимира путіна до Мінська, де той зустрівся зі своїм поплічником олександром лукашенком і пояснив, які цілі переслідує російський диктатор і до чого схиляє невизнаного білоруського лідера.