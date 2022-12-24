США помітили у путіна важливу обмовку - і звернулися до нього
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Наразі достеменно невідомо, чи усвідомлено путін назвав псевдоспецоперацію війною або це була звичайна обмовка
Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки звернулися до російського президента володимира путіна із закликом вивести війська з українських територій. Відповідне звернення прозвучало після чергової заяви диктатора, в якій він нарешті назвав так звану "воєнну спецоперацію" в Україні війною.
Як у суботу, 24 грудня, повідомило видання The Guardian, зазначивши, що попри зміни у термінологіях володимира путіна, саме російська агресія стала причиною величезної кількості смертей серед мирних українців і значних руйнувань на території її суверенного сусіда.
"З 24 лютого США та решта світу знали, що путінська "спеціальна військова операція" — це нічим не спровокована і ніяк не обґрунтована війна проти України. Нарешті, після 300 днів війни, путін назвав речі своїми іменами. Як наступний крок до визнання реальності ми закликаємо його припинити цю війну і вивести війська з України", — наголосили у Держдепі.
Варто нагадати, що у четвер, 22 грудня, президент росії володимир путін під час свого чергового виступу на пресконференції прокремлівського "Пул Первого" нарешті назвав псевдоспецоперацію в Україні "війною".
"Наша мета — не розкручувати цей "маховик" військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо", — сказав диктатор.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексміністр України Павло Кириленко прокоментував візит президента рф володимира путіна до Мінська, де той зустрівся зі своїм поплічником олександром лукашенком і пояснив, які цілі переслідує російський диктатор і до чого схиляє невизнаного білоруського лідера.