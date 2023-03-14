"Не допущу!": Трамп зробив ще одну гучну заяву щодо війни в Україні

Екслідер відомий своїми гучними заявами стосовно українського протистояння російській агресії

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який закликав Київ віддати частину територій, аби припинити вторгнення рф, виступив із гучною заявою щодо російсько-української війни. Екслідер Штатів наголосив, що він зможе добитися закінчення війни в Україні, при умові, що його знову оберуть главою держави.

Як пише The Guardian, Трамп запевнив, що російський президент володимир путін прийняв рішення щодо вторгнення рф на українські території саме через невдале виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року.

"Перш ніж я прибуду до Овального кабінету, я досягну закінчення катастрофічної війни між росією та Україною…Я знаю, що сказати", — заявив експрезидент.

Трамп також додав, що усім варто чекати початку третьої світової при умові, що це все не припиниться.

"У нас буде третя світова війна, якщо щось не станеться швидко. Я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку: я не допущу третьої світової війни", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишній США Дональд Трамп пообіцяв закінчити російсько-українську війну всього за 24 години, якщо знову стане американським лідером.