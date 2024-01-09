У глави Пентагону рак: ЗМІ дізналися про стан Ллойда Остіна

Міністр виконує свою роботу, хоча напередодні переніс ускладнення

Днями стало відомо, що міністра оборони США Ллойда Остіна було госпіталізовано з невідомою хворобою. Однак тепер з’явилася інформація про те, що голова Пентагону має рак простати.

Як повідомляє CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда, Остін переніс "мінімально інвазивну хірургічну процедуру" під назвою простатектомія.

Зазначається, що рак виявили 22 грудня, після чого йому провели процедуру під загальним наркозом. Оскільки хворобу виявили на ранній стадії, то прогноз для нього був чудовим.

Однак 1 січня його стан погіршився, через що його повторно госпіталізували з нудотою та сильним болем у животі, стегнах та ногах. При цьому в медзакладі кажуть, що це було пов’язано з інфекцією сечовивідних шляхів.

У Пентагоні кажуть, що Остін "активно виконує свої обов’язки" і регулярно спілкується зі своїми співробітниками.

Як повідомлялося раніше, після того, як Остіна госпіталізували в керівництві США, ще три дні не знали про це, що зрештою призвело до скандалу в США, а деякі республіканці навіть вимагали його відставки. Втім, у Білому домі заявили, що не робитимуть цього.