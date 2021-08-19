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Підсумки дня 19 серпня: новий COVID-рекорд, похорон мера Кривого Рогу, акція за звільнення бранців Кремля під стінами ОП

Автор
А. Дворовенко
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Підсумки дня 19 серпня: новий COVID-рекорд, похорон мера Кривого Рогу, акція за звільнення бранців Кремля під стінами ОП Новина оновлена 19 серпня 2021, 21:22

Вечірній дайджест головних новин за 19 серпня

Досить насиченим на події був четвер, 19 серпня. За цей день Україна встановила тижневий антирекорд захворюваності, після чого влада заговорила про посилення контролю за епідемічними заходами. У регіонах також було кілька важливих подій.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

На ранок четверга, 19 серпня, в Україні знову підскочила кількість нових випадків COVID-19 — захворіло 1 560 осіб. Тим самим Україна поставила другий за тиждень рекорд захворюваності.

Також було зафіксовано 32 летальні випадки, а лідером захворюваності на ранок 19 серпня став Київ та Харківська область.

Посилення контролю за дотриманням карантину

Карантин в Україні
Карантин в Україні

У зв’язку зі стрімким зростанням захворювання коронавірусом і поширенням штаму "Дельта" в Україні вирішили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних правил.

Що зміниться для українців і коли — читайте в матеріалі "Телеграфа".

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

Чотири дні тому, 15 серпня, суспільство шокувала новина про раптову загибель міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова — мера знайшли з вогнепальним пораненням у його будинку.

А вже сьогодні, 19 серпня, відбулася церемонія прощання з Павловим, яку відвідали сотні людей.

На церемонію прощання приїхали депутати від ОПЗЖ Ілля Ківа, Олександр Качний, Юрій Загородній, "Слуга народу" Юрій Корявченков, мер Дніпра Борис Філатов. Також попрощатися з мером Кривого Рогу приїхала визволителька міста Валентина Погорєлова.

Поховали Костянтина Павлова на Центральному кладовищі.

У Києві націоналісти провели акцію "Свободу бранцям кремля"

Акція "Свобода бранцям кремля" по ОП
Акція "Свобода бранцям кремля" по ОП

Під Офісом президента сьогодні, 19 серпня, представники націоналістичних партій та рухів вийшли на акцію за звільнення бранців кремля.

На місці побував власний кореспондент "Телеграфа" і зафіксував всі важливі події. Також у нашому матеріалі вказані всі вимоги мітингувальників.

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