Итоги дня 19 августа: новый COVID-рекорд, похороны мэра Кривого Рога, акция за освобождение пленников Кремля под стенами ОП

Вечерний дайджест главных новостей за 19 августа

Достаточно насыщенным на события был четверг, 19 августа. За этот день Украина обновила недельный антирекорд заболеваемости, после чего власть заговорила об усилении контроля за эпидемическими мероприятиями. В регионах также было несколько важных событий.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

На утро четверга, 19 августа, в Украине вновь подскочило количество новых случаев COVID-19 — заболели 1 560 человек. Тем самым Украина поставила второй за неделю рекорд заболеваемости.

Также было зафиксировано 32 летальных исхода, а лидером заболеваемости на утро 19 августа стал Киев и Харьковская область.

Усиление контроля за соблюдением карантина

Карантин в Украине

В связи со стремительным ростом заболевания коронавирусом и распространением штамма "Дельта" в Украине решили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических правил.

Что изменится для украинцев и когда — читайте в материале "Телеграфа".

В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова

В Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова

Четыре дня назад, 15 августа, общество шокировала новость о внезапной гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова — мэра нашли с огнестрельным ранением в его доме.

А уже сегодня, 19 августа, прошла церемония прощания с Павловым, которую посетили сотни людей.

На церемонию прощания приехали депутаты от ОПЗЖ Илья Кива, Александр Качный, Юрий Загородний, "Слуга народа" Юрий Корявченков, мэр Днепра Борис Филатов. Также проститься с мэром Кривого Рога приехала освободительница города Валентина Погорелова.

Похоронили Константина Павлова на Центральном кладбище.

В Киеве националисты провели акцию "Свободу пленникам кремля"

Акция "Свобода пленникам кремля" по ОП

Под Офисом президента сегодня, 19 августа, представители националистических партий и движений вышли на акцию за освобождение пленников кремля.

На месте побывал собственный корреспондент "Телеграфа" и зафиксировал все важные события. Также в нашем материале указаны все требования митингующих.