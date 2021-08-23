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Над Україною пролетять винищувачі НАТО: де і коли дивитися

Автор
О. Волкова
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Автор
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Над Україною пролетять винищувачі НАТО: де і коли дивитися Новина оновлена 23 серпня 2021, 11:04
Американський Р-8 "Посейдон"

Українці зможуть побачити американські і європейські літаки і військові вертольоти

У вівторок, 24 серпня, в День незалежності України над Хрещатиком в Києві пролетить авіація НАТО.

Про це з посиланням на прес-службу посольства США в Києві пише РБК-Україна.

Відомо, що о 12:00 в небо злетять американські військові "Боїнги" — КС-135 "Стратотанкер" і Р-8 "Посейдон", які візьмуть участь в повітряному параді.

Крім літаків США, в урочистій частині до Дня Незалежності України візьмуть участь польські багатоцільові винищувачі F-16, словацькі вертольоти UH60 Black Hawk і транспортні літаки C-27 Spartan, а також британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, що в Одесі вже кілька днів поспіль готуються до параду до Дня Незалежності України, в рамках чого в небо піднімаються літаки, а на море виходять військові кораблі. Ефектні відео підготовки — зі стріляниною і спецефектами — дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створила антикорупційну структуру, яка не має аналогів в Європі, або навіть світі. Разом з тим, наша країна все ще залишається "майже членом ЄС і майже членом НАТО".

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