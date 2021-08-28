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Камінь у город влади: рівень шкільної освіти в Західній Україні вищий, ніж в індустріально розвинутіших регіонах

Автор
Т. Гулеватая
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Камінь у город влади: рівень шкільної освіти в Західній Україні вищий, ніж в індустріально розвинутіших регіонах Новина оновлена 28 серпня 2021, 09:38
Складено рейтинг обласних центрів України за результатами ЗНО 2021 року. Фото: Міносвіти

У менших обласних центрах рівень шкільної освіти вищий, а ніж в більш розвинутіших містах.

Портал Освіта.ua опублікував рейтинг обласних центрів за результатами здачі ЗНО випускниками цих міст.

Проаналізувавши ситуацію, українці помітили, дуже цікаві цифри.

Так рівень шкільної освіти в Західній Україні вищий, ніж в індустріально більш розвинутіших регіонах.

Таку думку висловив активіст Ігор Качмарський на своїй сторінці в Facebook.

"Це камінь в город влади та її спікерів, які зібралися збудувати тисячу заводів (мільярд дерев вже посадили).

Зверніть увагу, що в Тернополі, який за даними статистики один з найменших обласних центрів, випускників що здавали ЗНО більше, ніж Рівному, Полтаві, Чернігові і ЗНАЧно більше, ніж в Сумах, Кропивницкому, Черкасах", — написав він.

Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО
Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО

Відзначимо, після завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, експерти та педагоги країни забили тривогу, так як в цьому році тест з математики не склали 30% учасників.

Також "Телеграф" повідомляв про шахраїв, які придумали спосіб, як заробити на абітурієнтах.

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