Чи відбудеться 1 вересня в школах України: МОЗ зробило важливу заяву

В Україні дозволили провести перший дзвінок 1 вересня, але є важливі умови

В українському Міністерстві охорони здоров’я напередодні шкільних лінійок 1 вересня зробили важливу заяву.

У прес-службі відомства розповіли, що святкові заходи з нагоди початку навчального року дозволені лише в тому випадку, якщо в школах будуть дотримуватися певних правил у зв’язку з карантином.

У числі рекомендацій МОЗ — те, що лінійки потрібно проводити виключно під відкритим небом і з дотриманням соціальної дистанції в 1,5 метра для всіх. Крім того, категорично не можна на святі "змішувати" дітей різних вікових груп.

Не вітають в цьому році і виступ колективів, які не мають відношення до школи. Ну і урочисту частину МОЗ в принципі радить зробити якомога коротшою, щоб уникнути ризиків.

Якщо ж адміністрації шкіл приймуть рішення відійти від класичного варіанта вересневої лінійки, в Міністерстві охорони здоров’я це вітають і радять провести свято за таким сценарієм:

відзначити 1 вересня без лінійки і з кожним класом окремо;

без активностей в класах, провести цей день максимально на вулиці;

влаштувати свято в інтерактивній формі.

Варто нагадати, що раніше Міністерство охорони здоров’я оновило рекомендації і для дитячий садків, на вихованців яких тепер чекають такі заходи:

температурний скринінг раз в день при вході в сад;

в разі температури від 37,2 градуса на дитину чекає ізоляція;

дотримання карантинних заходів, наприклад миття рук або обробка антисептиком, — у формі гри;

м’які іграшки під забороною, як і знаходження в групі в вуличному взутті.

Вихователів також чекає температурний скринінг, а ось маски під час занять в МОЗ дозволили не надягати.

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