В одній області ситуація загрозлива: вчені розповіли, чого чекати від коронавірусу в Україні восени
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 44
За прогнозом вчених, восени захворюваність на коронавірус буде тільки зростати.
В Україні на початку осені захворюваність на коронавірус продовжить зростати.
Такий прогноз зробили вчені НАН України.
У перший тиждень вересня кількість позитивних тестів на коронавірус зросте до 1742, а на другому тижні — до 2300.
Середня кількість нових випадків збільшилася до 1490 осіб в день (за два тижні — на 49%), середня кількість летальних випадків — 41 смерть в день в середньому за останній тиждень (за два тижні збільшилася на 67%).
Крім того, в НАН відзначають значне зростання захворюваності в Чернівецькій області.
У звіті сказано, що там ситуація є загрозливою — захворюваність найвища і стрімко зростає. В області кількість позитивних тестів і випадків COVID-19 за останні два тижні потроїлася, а число госпіталізацій — подвоїлося.
Відзначимо, кілька днів поспіль в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Так, за 31 серпня зафіксували 2075 випадків коронавируса. Днем раніше захворіли 1356 українців.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-