В одній області ситуація загрозлива: вчені розповіли, чого чекати від коронавірусу в Україні восени

За прогнозом вчених, восени захворюваність на коронавірус буде тільки зростати.

В Україні на початку осені захворюваність на коронавірус продовжить зростати.

Такий прогноз зробили вчені НАН України.

У перший тиждень вересня кількість позитивних тестів на коронавірус зросте до 1742, а на другому тижні — до 2300.

Середня кількість нових випадків збільшилася до 1490 осіб в день (за два тижні — на 49%), середня кількість летальних випадків — 41 смерть в день в середньому за останній тиждень (за два тижні збільшилася на 67%).

Крім того, в НАН відзначають значне зростання захворюваності в Чернівецькій області.

У звіті сказано, що там ситуація є загрозливою — захворюваність найвища і стрімко зростає. В області кількість позитивних тестів і випадків COVID-19 за останні два тижні потроїлася, а число госпіталізацій — подвоїлося.

Відзначимо, кілька днів поспіль в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Так, за 31 серпня зафіксували 2075 випадків коронавируса. Днем раніше захворіли 1356 українців.