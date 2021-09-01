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В одній області ситуація загрозлива: вчені розповіли, чого чекати від коронавірусу в Україні восени

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Захворюваність на коронавірус в Україні зростає Новина оновлена 01 вересня 2021, 15:27
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає

За прогнозом вчених, восени захворюваність на коронавірус буде тільки зростати.

В Україні на початку осені захворюваність на коронавірус продовжить зростати.

Такий прогноз зробили вчені НАН України.

У перший тиждень вересня кількість позитивних тестів на  коронавірус зросте до 1742, а на другому тижні — до 2300.

Середня кількість нових випадків збільшилася до 1490 осіб в день (за два тижні — на 49%), середня кількість летальних випадків — 41 смерть в день в середньому за останній тиждень (за два тижні збільшилася на 67%).

Крім того, в НАН відзначають значне зростання захворюваності в Чернівецькій області.

У звіті сказано, що там ситуація є загрозливою — захворюваність найвища і стрімко зростає. В області кількість позитивних тестів і випадків COVID-19 за останні два тижні потроїлася, а число госпіталізацій — подвоїлося.

Відзначимо, кілька днів поспіль в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Так, за 31 серпня зафіксували 2075 випадків коронавируса. Днем раніше захворіли 1356 українців.

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