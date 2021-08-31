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Вдвое больше новых случаев и смертей: статистика коронавируса за сутки

Автор
А. Дворовенко
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Вдвое больше новых случаев и смертей: статистика коронавируса за сутки Новость обновлена 31 августа 2021, 08:46
Коронавирус в Украине — статистика 31 августа

За сутки заболели 75 детей и 31 медработник

В Украине по состоянию на утро вторника, 31 августа, зафиксировали вдвое больше новых случаев коронавируса и смертей от него, по сравнению с показателями предыдущих суток. За сутки было зафиксировано 1356 случаев инфицирования и 51 летальный случай.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В числе 1356 новых подтвержденных случаев — 75 детей и 31 медработник. За сутки до этого прирост больных составил 749 новых случаев.

Количество госпитализаций за понедельник составило 470 человек. Этот показатель несколько снизился по сравнению с предыдущими данными — за воскресенье госпитализировали 583 человека. Вылечились за сутки 1257 человек.

При этом летальность от COVID-19 выросла вдвое. За понедельник умер 51 человек (сутками ранее летальных случаев было всего 18).

В лидерах по количеству новых подтвержденных случаев по-прежнему остается Киев (204). Также высокий прирост больных наблюдается в Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ВОЗ изменили мнение о бустерных дозах вакцин и заявили, что третья доза не роскошь, а жизненная необходимость для граждан из групп риска. При этом ранее сообщалось, что третью прививку от коронавируса пока делать не надо.

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