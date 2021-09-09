Ікра, стейки і сьомга на обід: чим і за скільки годують нардепів у Верховній Раді (меню)

Кореспондент "Телеграфа" зняв депутатське меню з їдальні ВРУ з дуже демократичними стравами на будь-який смак

Українські нардепи проведуть цю осінь в активному режимі: щодня у них в розкладі — пленарні засідання, роботи в комітетах і фракціях, зустрічі з виборцями і багато іншого. Тому в їдальні при ВРУ вивісили оновлений список зі стравами як домашньої кухні, так і ресторанними шедеврами.

Нашому кореспонденту вдалося зробити фото меню, в якому досить багато страв за досить демократичними цінами.

Так, найдешевше — 8 грн — обійдеться варене перепелине яйце, а на 2 грн дорожче — куряче, смажене.

За 19 і 20 грн можна купити порцію рисової і гречаної каші, а всього за 25 — картопляний салат з ковбасою.

Є в меню і інші вельми бюджетні салати: овочевий з перепелиними яйцями обійдеться в 35 грн за 100 грам, "Оселедець під шубою" — 43 грн (150 г), а улюблений багатьма "Цезар" в депутатській їдальні коштує 52 грн за порцію в 145 грам. Найдорожче з закусок для нардепів — тартар з сьомгою та авокадо, який, до слова, в київських ресторанах коштує більше, ніж на 100 грн дорожче.

Для любителів перекусити в буфеті є бутерброди з сьомгою (48 грн за штуку) і лососевою ікрою (по 56 грн). А ось для тих, хто вважає за краще обідати "першим", вибір не великий: в меню — один тільки гороховий суп (32 грн за тарілку).

Відзначимо, що найдорожчий в переліку це стейк: 777 грн за кілограм. Але навряд чи вихід порції настільки великий: зазвичай в ресторанах подають 300-400 грам м’яса за ціною, яка значно перевищує вартість страви в ВРУ.

В меню з їдальні ВРУ багато страв за доступними цінами

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що не так давно — під час весняного локдауна — українські нардепи "постилися" і харчувалися "святим духом". Саме в такому формулюванні висловився глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на питання, чим будуть харчуватися народні обранці, поки парламентська їдальня закрита на карантин.