Икра, стейки и семга на обед: чем и почем кормят нардепов в Верховной Раде (меню)

Корреспондент "Телеграфа" заснял депутатское меню из столовой ВРУ с очень демократичными ценами и блюдами на любой вкус

Украинские нардепы проведут эту осень в активном режиме: каждый день у них в расписании — пленарные заседания, работы в комитетах и фракциях, встречи с избирателями и многое другое. Поэтому в столовой при ВРУ вывесили обновленный список с блюдами как домашней кухни, так и ресторанными изысками.

Нашему корреспонденту удалось сделать фото меню, в котором довольно много блюд по весьма демократичным ценам.

Так, дешевле всего — 8 грн — обойдется вареное перепелиное яйцо, а на 2 грн дороже — куриное, жареное.

За 19 и 20 грн можно купить порцию рисовой и гречневой каши, а всего за 25 — картофельный салат с колбасой.

Есть в меню и другие весьма бюджетные салаты: овощной с перепелиными яйцами обойдется в 35 грн за 100 грамм, "Сельдь под шубой" — 43 грн (150 г), а любимый многими "Цезарь" в депутатской столовой стоит 52 грн за порцию в 145 грамм. Дороже всего из закусок для нардепов — тартар с семгой и авокадо, который, к слову, в киевских ресторанах стоит более, чем на 100 грн дороже.

Для любителей перекусить в буфете есть бутерброды с семгой (48 грн за штуку) и лососевой икрой (по 56 грн). А вот для тех, кто предпочитает обедать "первым", выбор не велик: в меню — один только гороховый суп (32 грн за тарелку).

Отметим, что самый дорогой в перечне это стейк: 777 грн за килограмм. Но вряд ли выход порции настолько велик: обычно в ресторанах подают 300-400 грамм мяса по цене, которая значительно превышает стоимость блюда в ВРУ.

В меню из столовой ВРУ много блюд по доступным ценам

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что не так давно — во время весеннего локдауна — украинские нардепы "постились" и питались "святым духом". Именно в такой формулировке высказался глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос, чем будут питаться народные избранники, пока парламентская столовая закрыта на карантин.