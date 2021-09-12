У цей день вшановується пам’ять Олександра Невського — день перенесення його мощей

Неділя, 12 вересня, в православній церкві — це день святих мощей князя Олександра Невського. Інші назви свята: "Александров день", "Ситник". Ознайомитися з календарем церковних свят на вересень-2021 ви можете тут.

Олександр Невський відомий як великий князь Володимирський, формальний великий князь Київський (1249-1263). Син Ярослава Всеволодовича, правнук Юрія Долгорукого. Прославився завдяки перемогам в Невській битві і битві на Чудському озері. Одна з топових фігур російської історії, неоднозначна особистість, але, як православний святий, досить популярний в Україні. В одному Києві щонайменше три храми Олександра Невського.

Олександр Невський

У народі Олександра прозвали Ситником з тієї причини, що зазвичай 12 вересня було прийнято влаштовувати бенкети: накривали багаті столи і звали гостей. Головною стравою дня ставала ячмінна каша на молоці, а також випечений хліб з нового врожаю.

У другу неділю вересня в Україні святкуються два свята — День танкіста і нафтовика.

День працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення України був заснований згідно з Указом Президента №302/93 від 12 серпня 1993 року. Цікаво, що видобуток нафти в Україні почався ще в 18 столітті.

День танкіста в Україні встановлений в 1997 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України.

День танкіста і нафтовика

Народні прикмети 12 вересня:

Якщо журавлі парять в небі і не поспішають відлітати, значить осінь буде теплою і без дощів.

Зорепад — в наступному році можливий неврожай.

Теплий вечір і зоряна ніч обіцяли хороший урожай.

Народжені 12 вересня всього в житті будуть домагатися з працею. Носити їм слід хризоберил.

Що не можна робити 12 вересня:

У цей день не варто проводити маніпуляції з волоссям, навіть їх мити. Вірили, що в іншому випадку можуть початися неприємності.

Не варто 12 вересня перераховувати свої накопичення (інакше буде нестача в грошах).

Не слід приймати в будинку неприємних гостей (з ними проникне в будинок весь негатив).

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