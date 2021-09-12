Какой праздник 12 сентября: народные приметы и запреты

В этот день почитается память Александра Невского - день перенесения его мощей

Воскресенье, 12 сентября, в православной церкви — это день святых мощей князя Александра Невского. Другие названия праздника: "Александров день", "Сытник". Ознакомиться с календарем церковных праздников на сентябрь-2021 вы можете здесь.

Александр Невский известен как великий князь Владимирский, формальный великий князь Киевский (1249-1263). Сын Ярослава Всеволодовича, правнук Юрия Долгорукого. Прославился благодаря победам в Невской битве и битве на Чудском озере. Одна из топовых фигур русской истории, неоднозначная личность, но, как православный святой, довольно популярный в Украине. В одном Киеве по меньшей мере три храма Александра Невского.

Александр Невский

В народе Александра прозвали Сытником по той причине, что обычно 12 сентября было принято устраивать пиршества: накрывали богатые стола и звали гостей. Главным блюдом дня становилась ячменная каша на молоке, а также выпеченный хлеб из нового урожая.

Во второе воскресенье сентября в Украине празднуются два праздника — День танкиста и нефтяника.

День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения Украины был учрежден согласно Указу Президента №302/93 от 12 августа 1993 года. Интересно, что добыча нефти в Украине началась еще в 18 веке.

День танкиста в Украине установлен в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины.

День танкиста и нефтяника

Народные приметы 12 сентября:

Если журавли парят в небе и не спешат улетать, значит осень будет теплой и без дождей.

Звездопад – в следующем году возможен неурожай.

Теплый вечер и звездная ночь сулили хороший урожай.

Родившиеся 12 сентября всё в жизни будут добиваться с трудом. Носить им следует хризоберилл.

Что нельзя делать 12 сентября:

В этот день не стоит проводить манипуляции с волосами, даже их мыть. Верили, что в противном случае могут начаться неприятности.

Не стоит 12 сентября пересчитывать свои накопления (иначе будет недостаток в деньгах).

Не следует принимать в доме неприятных гостей (с ними проникнет в дом весь негатив).

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