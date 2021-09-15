Вбили кастетом: прокурор розповів нові подробиці смерті В'ячеслава Чорновола

Українського політичного діяча, журналіста та лідера "Народного руху" Вʼячеслава Чорновола, який загинув 1999 році внаслідок аварії, насправді вбили. Через 22 роки після смерті Чорновола спливли моторошні подробиці.

Про це повідомив колишній заступник генпрокурора Микола Голомша в ефірі "4 каналу".

За його словами, Чорновіл загинув не просто у ДТП, а його вбивство замовили. Йому нанесли чотири удари кастетом у потиличну область голови і таким же способом добили водія автомобіля, у якому їхав Вʼячеслав Чорновіл.

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновіла. І встановили, що Чорновіл був убитий", — зазначив екс-заступник прокурора.

Микола Голомша додав, що у автомобілі Чорновола були відключені подушки безпеки, а огляд місця події був підроблений. Крім того, на Волині вбили головного свідка у цій справі, а коли його труп ексгумували, то виявили важкі метали у кістках. Також екс-заступник генпрокурора повідомив, що експерт, який нібито проводив розтин тіла Вʼячелава Чорновола, насправді цього не робив і пізніше зізнався.

За словами екс-заступника генпрокурора, коли слідчі вийшли на слід команди Януковича, то справу про вбивство Чорновола передали іншому заступнику прокурора.

Нагадаємо, що Вʼячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року у автокатастрофі на трасі "Бориспіль — Золотоноша". У автомобіль, у якому він повертався із зустрічі з регіональними активістами "Народного руху", врізалась вантажівка. Справу про загибель Чорновола закрили у 2014-му році, однак згодом її знову поновили. Нових висновків щодо загибелі політичного діяча так і не було.

Варто зазначити, що у 2000 році Вʼячеслав Чорновіл отримав звання Герой України посмертно.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 11 вересня у Броварському районі під Києвом виявили труп судді Печерського райсуду Віталія Писанця. На його носі та футболці були плями бурого кольору. Смерть судді Писанця розслідують за статтею про умисне вбивство.