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Не єдиним ковідом багаті: МОЗ попереджає українців про загрозу 4 штамів грипу

Автор
Олена Волкова
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Очікується циркуляція 4 видів грипу Новина оновлена 16 вересня 2021, 16:04
Очікується циркуляція 4 видів грипу

Медики закликають робити щеплення від грипу заздалегідь

В українському Міністерстві охорони здоров’я попереджають, що під час осінньо-зимового сезону буде циркулювати не тільки коронавірус, але і мінімум 4 різновиди грипу.

Як повідомляється на сайті міністерства, в 2021-2022 році ВООЗ прогнозує інфікування такими штамами:

  • вірус, подібний A/Victoria (H1N1)
  • вірус, подібний A/Cambodia (H3N2)
  • вірус, подібний В/Washington (лінія B Victoria)
  • вірус, подібний B/Phuket (лінія B/Yamagata).

І хоч епідемії поки немає, експерти закликають вакцинуватися зараз, щоб до появи грипу встиг виробитися імунітет. В першу чергу, продовжують в Міністерстві охорони здоров’я, щеплення варто зробити медикам, вчителям і соцпрацівникам, вагітним, літнім людям і тим, хто в групі ризику.

Раніше ми повідомляли, що від грипу Україна сподівається отримати близько 30 000 вакцин гуманітарної допомоги, яка передбачена, в першу чергу, для медиків. Решта українців зможуть закупити щеплення за свій рахунок: в МОЗ кажуть, що до місцевих аптек надійде близько мільйона доз вакцин. А подальші поставки вже залежать від попиту.

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