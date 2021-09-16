Не єдиним ковідом багаті: МОЗ попереджає українців про загрозу 4 штамів грипу

Медики закликають робити щеплення від грипу заздалегідь

В українському Міністерстві охорони здоров’я попереджають, що під час осінньо-зимового сезону буде циркулювати не тільки коронавірус, але і мінімум 4 різновиди грипу.

Як повідомляється на сайті міністерства, в 2021-2022 році ВООЗ прогнозує інфікування такими штамами:

вірус, подібний A/Victoria (H1N1)

вірус, подібний A/Cambodia (H3N2)

вірус, подібний В/Washington (лінія B Victoria)

вірус, подібний B/Phuket (лінія B/Yamagata).

І хоч епідемії поки немає, експерти закликають вакцинуватися зараз, щоб до появи грипу встиг виробитися імунітет. В першу чергу, продовжують в Міністерстві охорони здоров’я, щеплення варто зробити медикам, вчителям і соцпрацівникам, вагітним, літнім людям і тим, хто в групі ризику.

Раніше ми повідомляли, що від грипу Україна сподівається отримати близько 30 000 вакцин гуманітарної допомоги, яка передбачена, в першу чергу, для медиків. Решта українців зможуть закупити щеплення за свій рахунок: в МОЗ кажуть, що до місцевих аптек надійде близько мільйона доз вакцин. А подальші поставки вже залежать від попиту.