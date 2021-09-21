В Україні придумали, як посилити покарання за підробку COVID-сертифікатів

Лікарі, які займаються фальсифікацією сертифікатів, на підтримку МОЗ можуть не розраховувати

В Україні посилять відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Зокрема, уряд планує ввести окрему кримінальну статтю.

Про це ввечері у понеділок, 20 вересня, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, Кабмін на найближчому засіданні розгляне проект змін до Кримінального кодексу та виведе "підробку COVID-сертифікатів" в окрему кримінальну статтю.

Ляшко додав, що МОЗ не буде підтримувати медиків, яких викриють у фальсифікації сертифікатів про вакцинацію. Міністр зазначив, що таких речей не повинно бути під час протидії коронавірусній хворобі, і дискредитувати вакцинацію ще й таким спосіб не можна.

Міністр наголосив, що контроль за підробкою та поширенням COVID-сертифікатів буде дуже жорсткий і наразі проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Служби безпеки України.

Варто зазначити, що станом на 9 вересня за інформацією головного санлікаря Ігоря Кузіна, в Україні за підробку COVID-сертифікатів порушили 30 кримінальних справ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні наразі діють два сертифікати вакцинації — "жовтий" та "зелений". У МОЗ пояснили різницю між ними. Також ми писали, як отримати цей документ і які труднощі можуть при цьому виникнути.